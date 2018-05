„Wir sind verpflichtet, Afrika zu helfen“

Anzeige

„Musik baut Brücken“

Vom Africa Festival zeigt sich der erste Mann im Staat begeistert: „Wer hier ist, kann diese unbändige Lebensfreude spüren. Musik baut Brücken und stiftet neue Freundschaften zwischen den Menschen.“ Er bezeichnet das Event als ein „Fest der Begegnung, der Partnerschaft und des Austauschs“. Genau um 17.35 Uhr erklärt er das 30. Festival für eröffnet.

In Würzburg trifft der Bundespräsident auch die Künstlerin Sona Jobarteh wieder, deren Musik- und Tanzschule er zusammen mit Stefan Oschmann im Dezember letzten Jahres besucht hatte. In einer Podiumsdiskussion, die Sarah Berg moderiert, berichtet Sona Jobarteh von ihrer Arbeit und verrät ihr Credo: „Ich möchte den Kindern beibringen, dass Veränderungen einzig und allein in ihren Händen liegen.“ Steinmeier appelliert daran, die momentanen politischen Veränderungen in Gambia zu unterstützen. Auch dafür erntet er großen Applaus.

Stefan Oschmann gibt das Lob, das er bekommen hat, gleich an sein Team weiter, denn: „Da gehört es hin“. Und der Festivalleiter hat auch noch eine faustdicke Überraschung für Sona Jobarteh parat: Sie, die überhaupt nicht damit gerechnet hat, erhält in diesem Jahr den Award des Africa Festivals und dazu noch einen Scheck in Höhe von 25 000 Euro für den Bau einer weiteren Schule.

Als Steinmeier gegen 18.15 Uhr das Zelt verlässt, haben seine Personenschützer den ultimativen Stress. Sofort ist das Staatsoberhaupt von unzähligen Menschen jeglicher Hautfarbe umringt. Alle wollen ein Bild – oder noch besser: ein Selfie.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 01.06.2018