Worte nur die Spitze des Eisbergs

In Workshops zeigte Molcho im Zusammenspiel mit den Teilnehmer des Thementages ganz praktisch, was er zuvor in einem eindrucksvollen Vortrag erörtert hatte. Was sagt der Händedruck bei einer Begrüßung aus?

Wie lassen sich bestimmte Gesten meines Gegenübers im Gespräch richtig interpretieren und einordnen? Wie wirke ich selbst auf andere? Manchmal müsse man auch den kulturellen Kontext beachten, denn Gesten würden unterschiedlich interpretiert, betonte Molcho. Für den Umgang mit Kindern appellierte der Experte an den Vorrang der Emotionen.

„Das Bildungssystem setzt noch zu stark auf richtige und falsche Antworten“, sagte Molcho.

Er beantwortete viele Zwischenfragen aus dem Publikum und baute kleine Experimente mit den Zuhörern in seinen Vortrag ein. Thomas Steigerwald, Leiter der Fachakademie, dankte dem Gast für einen interessanten, intensiven, interaktiven und bereichernden Tag.

Das Publikum dankte mit stehendem Applaus dem Referenten und dem Vorbereitungsteam der Fachakademie für die Veranstaltung. sescho/pow

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 14.03.2018