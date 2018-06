„Würzburg ist eine lebendige Stadt“

Anzeige

Großes Wachstumspotenzial sieht Rudek dagegen in den kommenden Jahren im internationalen Tourismus, unter anderem aus den USA und China. Das zweite Standbein der Tourismusstadt sieht Rudek auch weiterhin in Geschäftsrei senden und Kongressen, die vom Unesco-Weltkulturerbe wie auch den in Würzburg verankerten Themen Wein und Genuss angezogen würden. Hier gehe es darum, die Aufenthaltsdauer der Geschäftsreisenden in Würzburg zu verlängern, damit das Geld in der Stadt bleibe. Rudek ist hier aber auch für die Zukunft zuversichtlich: „Es spricht sich herum, wo es schön ist.“

Auch wenn sich Rudek erst noch in die weiteren Themen wie die Weiterentwicklung des Kongresszentrums einarbeiten muss, er ist sich sicher: Die Zeichen stehen für die Tourismusstadt Würzburg auf qualitativem Wachstum!“

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 26.06.2018