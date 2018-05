Zehn Kilogramm Marihuana entdeckt

Anzeige

Nachdem die beiden Tatverdächtigen die Nacht in der Arrestzelle verbringen mussten, hatten die 37 und 55 Jahre alten Männer am Folgetag auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Termin beim Würzburger Ermittlungsrichter. Der erließ am Freitagvormittag schließlich gegen beide Untersuchungshaftbefehl wegen unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmittel in nicht geringer Menge. Im Anschluss an die Vorführung brachten Beamte die beiden Beschuldigten in Justizvollzugsanstalten.

Samstag, 26.05.2018