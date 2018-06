Zum Glück nur leicht verletzt

Anzeige

Würzburg.Vor der Diskothek „Kamikatze“ kam es am Sonntag gegen 4.30 Uhr in einer größeren Gruppe zu einer Streitigkeit. In deren Verlauf hielten fünf ausländische Staatsbürger einen anderen 27-jährigen ausländischen Staatsbürger fest und schlugen und traten auf diesen ein. Der Grund für diese Auseinandersetzung blieb auch nach Befragung durch die Polizei unbekannt. Er wurde dadurch nur leicht verletzt und wurde ohne weitere medizinische Versorgung durch den Rettungsdienst entlassen. Die fünf anderen mussten zur weiteren Sachbearbeitung ihren Abend beenden und mit auf die Dienststelle der Polizei. Alle beteiligten Personen waren teils nicht unerheblich alkoholisiert.