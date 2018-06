Zwei Fässchen als Präsent für den neuen Bischof

Anzeige

Schon der dritte Auftrag

„Es ist schon der dritte derartige Auftrag, den ich für das Bistum Würzburg ausführen darf“, erzählt der Künstler Kurt Grimm. Schon für Bischof Dr. Friedhelm Hofmann und Weihbischof Ulrich Boom hat Grimm das Wappen als Schnitzerei in Fässchen gezaubert. Und auch dieses Mal ist es eine recht knifflige Sache. In zwei Tagen Arbeit hat der Eußenheimer Büttnermeister Andreas Aßmann (47 Jahre) aus abgelagerter Eiche in Handarbeit die beiden Zehn-Liter-Fässer zusammengesetzt. Und bei der Übergabe an den Schnitzer darauf hingewiesen, dass das Wappen jeweils maximal vier Millimeter tief in das Holz eingeschnitten werden darf – „sonst sind Stabilität und Dichtheit nicht mehr gewährleistet“. Mit der Schieblehre überprüfte Grimm in regelmäßigen Abständen, ob alles im grünen Bereich ist.

Bevor er ans Werk gehen konnte, hatte Grimm die Vorlage des Wappens mit Hilfe eines Kopierers so verkleinert, dass es auf die 22 auf 15 Zentimeter große Holzfläche übertragen werden kann. „Dann muss ich mir überlegen, welche Stellen erhaben und welche tiefer werden sollen. Ich beginne dann an der höchsten Stelle.“ Damit heraldisch alles richtig ist, hat er recherchiert und sich zahlreiche alte Wappenschnitzereien angeschaut. „Der fränkische Rechen ist in der von mir bevorzugten Variante erhaben.“

Bis zu 30 verschiedene Schnitzeisen aus Grimms Fundus von mehreren Hundert kommen zum Einsatz. Es gibt für tiefe, flache, eckige oder runde Kerbungen spezielle Werkzeuge. Manche sind zudem gekröpft, das heißt konkav gebogen, damit auch an Stellen, die nahe am Fassrand sind, gut gearbeitet werden kann. „Eiche ist wesentlich härter als Lindenholz, das viel mehr Details zulässt“, erklärt Grimm. Und noch eine Herausforderung kam mit der geringen zulässigen Schnitztiefe einher: Korrekturen sind nicht möglich. „Deswegen muss ich manchmal auch eine Pause machen, wenn ich merke, dass ich mich gerade nicht optimal konzentrieren kann.“

Das ist vielleicht auch der geringen Größe geschuldet. Für das Würzburger Juliusspital hat er schon zwei große 5000-Liter-Fässer individuell gestaltet. Und auch für ein paar andere Winzer hat er im größeren Format Fässer verziert. „Richtig Bammel hatte ich aber vor dem Schriftzug mit dem Wahlspruch von Dr. Jung.“ Der Wahlspruch ist in kleinen Buchstaben auf einem schmalen Spruchband unter dem eigentlichen Wappen angebracht und deutlich kleiner als zum Beispiel „Crux spes unica“, das in großen Lettern unter Bischof Hofmanns Wappen zu lesen ist. „Bei der geringen Größe der Buchstaben komme ich tatsächlich an die Grenze dessen, was sich überhaupt schnitzen lässt“, erklärt Grimm. Wenig verwunderlich, dass er leicht zwei Tage braucht, bis das Wappen an einem Fass vollendet ist. An Kirchenmaler Anton Schultz lag es dann, für die finale farbliche Fassung des Werks zu sorgen – damit das Überreichen des Fässchens bei der Bischofsweihe ein echter Hingucker wird.

Kurt Grimm wurde 1960 in Würzburg geboren. Er besuchte von 1975 bis 1978 die Holzschnitzschule in Bischofsheim/Rhön. Im Anschluss arbeitete er als Holz- und Steinbildhauergeselle, ehe er von 1982 bis 1985 die Freie Kunstschule Nürtingen bei Professor Karl-Heinz Türk besuchte. Seither ist Grimm, der aus einer Künstlerfamilie stammt, als freischaffender Bildhauer tätig. Ausstellungen führten ihn nach Deutschland, Frankreich und Japan. Zahlreiche seiner Arbeiten, unter denen auch Plastiken in Stein und Bronzeguss sind, finden sich im öffentlichen Raum. Außerdem leitet Grimm Workshops für Bildhauerei im In- und Ausland. pow

