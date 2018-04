Zwei Kilogramm Marihuana entdeckt

Anzeige

An der Tank- und Rastanlage nahm die Polizei den Tatverdächtigen vorläufig fest und stellte das Auto sicher. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg erfolgte am Montag die Vorführung beim Ermittlungsrichter am Amtsgericht Würzburg. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge mit Waffen. Anschließend kam der 28-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt. Der sichergestellte Opel konnte nach der Durchsuchung wieder an die Eigentümerin übergeben werden.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 27.04.2018