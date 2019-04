Zwei Männer ausgeraubt

Würzburg.Die Kripo Würzburg ermittelt gegen bislang Unbekannte, die in der Nacht zu Sonntag Raubdelikte begangen haben sollen. Zwischen 2.30 und 3 Uhr war ein 21-Jähriger stark alkoholisiert zu Fuß in der Bismarckstraße unterwegs, als er plötzlich niedergeschlagen worden sei. Der junge Mann stürzte zu Boden und verlor für kurze Zeit das Bewusstsein. Als er wieder zu sich kam, lagen seine persönlichen Gegenstände um ihn herum verteilt auf dem Boden und sein Bargeld fehlte. Der 21-Jährige wurde nach der ersten medizinischen Versorgung in ein Klinikum gebracht. Wenig später wurde bekannt, dass sich ein 35-jähriger Landkreisbewohner ohne die Polizei zu verständigen in ein Krankenhaus begeben hatte, nachdem er zwischen 0 und 2 Uhr in Bahnhofsnähe von mehreren Personen niedergeschlagen und ausgeraubt worden sei. Auch er war alkoholisiert. Sofortige Fahndungsmaßnahmen führten zu keinem Ergebnis. Zeugenhinweise werden unter Telefon 0931/4571732 entgegengenommen.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 08.04.2019