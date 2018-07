Zwei Schwer- und drei Leichtverletzte

Anzeige

Autobahn gesperrt

Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme musste die Autobahn in Fahrtrichtung Würzburg voll gesperrt und der Verkehr an der Anschlussstelle Tauberbischofsheim ausgeleitet werden, wie es abschließend in einem Bericht des Polizeipräsidiums Heilbronn heißt.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 21.07.2018