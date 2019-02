Zwei Täter noch auf der Flucht

Grafenrheinfeld.Der dringend Tatverdächtige, der am Samstagmorgen nach einer versuchten Geldautomatensprengung auf der A3 bei Würzburg festgenommen worden war, befindet sich inzwischen in Untersuchungshaft. Aufgrund von Zeugenaussagen gehen die Ermittler von drei Tätern aus. Zwei müssen demzufolge zu Fuß geflüchtet sein.

Wie bereits berichtet, war es gegen 3.30 Uhr in einer Bank am Marktplatz in Grafenrheinfeld zu einer versuchten Geldautomatensprengung gekommen. Als ein Zeuge auf die maskierten Täter aufmerksam wurde, flüchteten sie mit einem A6 in Richtung Bergrheinfeld.

Die zunächst Unbekannten setzten ihre Flucht über die A70, die A7 und die A3 quer durch Unterfranken fort. In Kist kam es zu einer Kollision zwischen dem Fluchtfahrzeug und einem Streifenwagen, wobei zwei Polizeibeamte leicht verletzt wurden. Die Täter fuhren nach dem Verkehrsunfall wieder auf die A3 in Richtung Würzburg, blieben nach der Anschlussstelle Heidingsfeld auf der Autobahn stehen und flüchteten von dort aus zu Fuß.

Noch im Bereich der Autobahn nahm die Polizei einen dringend tatverdächtigen 23-Jährigen fest. Der niederländische Staatsangehörige wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Schweinfurt am Sonntag einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft wegen des Verdachts des versuchten schweren Bandendiebstahls und der versuchten Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion anordnete. Der Beschuldigte sitzt seither in einer Justizvollzugsanstalt ein.

Dem aktuellen Ermittlungsstand zufolge geht die Kripo Schweinfurt davon aus, dass an der Tat in Grafenrheinfeld insgesamt drei Personen beteiligt gewesen sind. Demzufolge sind auf der Autobahn bei Würzburg offenbar zwei Personen zu Fuß geflüchtet. Es ist möglich, dass die flüchtigen Männer für einen Gartenhausbrand in der Stuttgarter Straße in Heidingsfeld verantwortlich sind, der der Polizei am Samstag gegen 9 Uhr mitgeteilt wurde. Möglicherweise hatten sich die Täter dort versteckt und das Gartenhaus dann vorsätzlich in Brand gesetzt, um Spuren zu vernichten. Darüber hinaus ergaben die Ermittlungen, dass das Fluchtfahrzeug, ein leistungsstarker Audi RS 6, bereits am 15. Februar 2019 in den Niederlanden entwendet worden war. Das Fahrzeug wurde sichergestellt und abgeschleppt. Die Polizei fragt: Wer ist am Samstag im Raum Heidingsfeld auf die Täter aufmerksam geworden? Wer hat im Umfeld des Brandorts in der Stuttgarter Straße eventuell verdächtige Personen festgestellt? Wer kann sonst Hinweise geben, die für die Ermittlungen von Bedeutung sein könnten?

