Würzburg.Die Juliusspital Palliativakademie bietet am Mittwoch, 28. November, einen Vortrag an zum Thema „Zwischen Ökonomie und ethischer Verantwortung – Das Dilemma der Medizin am Ende des Lebens“. Die zweistündige Veranstal-tung findet in Zusammenarbeit mit der Domschule Würzburg statt und beginnt um 19 Uhr in den Seminarräumen der Akademie, Juliuspromenade 19, in Würzburg. Teilnehmen können alle am Thema Interessierten.

Dr. med. Christian Kirchhoff, Chefarzt der Abteilung für Anästhesie des Klinikums Würzburg Mitte, Standort Missioklinik, stellt in diesem Vortrag die Thematik vor und möchte den Gedankenaustausch anregen.

Die Hospiz- und Palliativbewegung wurde durch das Engagement Ehrenamtlicher begründet und vorangebracht. Es gab keine Refinanzierung der angebotenen Leistungen durch Kostenträger. Durch die steigende öffentliche Nachfrage begann in den 1990ern die Professionalisierung der Dienste, die heute weitgehend durch die Kranken- und Pflegeversicherung finanziert werden. Das gesamte Gesundheitswesen unterliegt derzeit einem immensen – und wachsenden – wirtschaftlichen Druck, der die Arbeit aller Beteiligten durchdringt. Gerät dabei die Medizin am Ende des Lebens in einen Spannungsbogen zwischen ethischem und ökonomischem Denken?

Anmeldungen sind bis 21. November bei der Akademie für Palliativmedizin, Palliativpflege und Hospizarbeit der Stiftung Juliusspital, unter Telefon 0931/3932281 oder per E-Mail palliativakademie@juliusspital.de möglich.

