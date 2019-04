1. Mai - Veranstaltungstipps für Mannheim und die Region

Rhein-Neckar.Der 1. Mai steht vor der Tür. Wenn Sie noch nicht wissen, was Sie unternehmen wollen, finden Sie hier Veranstaltungstipps aus den Städten Mannheim, Heidelberg, Ludwigshafen und der Region. Ob Konzerte, Veranstaltungen im Freien oder im Nachtleben – hier gibt's eine Vorschau auf unterschiedliche Events von Dienstag, 30. April, bis zum Tag der Arbeit am Mittwoch, den 1. Mai.

Dienstag, 30. April

Tanz in den Mai: „Das Ding“-Party im Schneckenhof des Mannheimer Schlosses

Die wahrscheinlich größte Sause durch die Walpurgisnacht in den Mai steigt am Dienstag, 30. April von 21 bis 2 Uhr im Schneckenhof des Mannheimer Schlosses: Die „Tanz in den Mai“-Sonderausgabe der „DasDing Summer Madness“-Party war im Vorjahr komplett ausverkauft und dürfte auch in diesem Jahr ein Selbstläufer werden. Dazu tragen die Radio-DJ’s DJ DoubleA und DJ B-Phisto mit Charts-Hits, Black, House und Urban Sounds bei – „Mixed Music at it’s Best!“, versprechen die Veranstalter vom Sender Das Ding. Karten kosten im Vorverkauf 8 Euro und sind über die Facebook-Seite des Events erhältlich. Wo Sie in Mannheim und der Region sonst noch in den Mai tanzen können, erfahren sie im Artikel.

Kultige Party-Reihe kehrt in Ludwigshafener Musikpark zurück

Der Ludwigshafener Musikpark lockt zur Walpurgisnacht mit einem besonderen Programm: Am 30. April kehrt die Daisy Dee Club Rotation sogar mit Live-Mitschnitt zurück. Mit im Gepäck hat sie die Ehrengäste Da Hool (Acid House), Tom Novy (Electronic Pop) und Papa Bear (Rap) dabei. Einlass ist um 22 Uhr im Musikpark Ludwigshafen. Bis 23 Uhr kostet der Eintritt nur die Hälfte. Bei Mitbringen einer Musikkassette erhalten die Partygäste zehn Euro Getränkefreiverzehr. Weitere Informationen im Artikel.

Tanz in den Mai: Livemusik im Marstallhof

Das Studierendenwerk in Heidelberg veranstaltet im Marstallhof einen Tanz in den Mai. Den musikalischen Auftakt des Abends macht die norwegische Gruppe „Heigh Chief“. Nach einer kurzen Pause betritt die Band „Peppermint Soul“ die Bühne. Zum Abschluss des Abends tritt die Gruppe „Los Electrodoméstikos“ auf. Neben der musikalischen Unterhaltung ist auch für das leibliche Wohl gesorgt. Im Hof gibt es gegrillte Brat- und Feuerwurst sowie Krustenbraten im Brötchen.

Verleihung des Kleinkunstpreis Baden-Württemberg im Mannheimer Capitol

Er ist der einzige von einer Landesregierung als Staatspreis ausgelobte Kleinkunstpreis: der Kleinkunstpreis Baden-Württemberg. Die Gewinner dieses Jahres stehen bereits fest, die Preisverleihung mit Auftritten der Sieger findet am Dienstag, 30. April, 19 Uhr, im Capitol in Mannheim statt. Zu sehen und zu hören sind das Trio Berta Epple, Zauberkünstler Zink!, die Band Hiss (jeweils Hauptpreise) und Comedian Nikita Miller (Förderpreis). Außerdem wird ein Ehrenpreis verliehen, dessen Gewinner erst am Abend bekannt gegeben wird. Mehr Informationen im Artikel.

Mittwoch, 1. Mai

Bergsträßer Weinlagenwanderung zwischen Heppenheim und Zwingenberg

Alles neu macht der Mai – und zwar auch unter weinkulinarischen Gesichtspunkten. Denn am 1. Mai veranstalten die Bergsträßer Jungwinzer in den Weinbergen zwischen Heppenheim und Zwingenberg wieder ihre alljährliche große Weinlagenwanderung. Auch dieses Mal werden sich sicherlich viele Wanderer und Weinfreunde an dem besonderen Spaziergang durch die Frühlingslandschaft der Region beteiligen. Entlang der Route können an insgesamt sieben Probierständen Weine von der Hessischen Bergstraße verkostet werden. Mehr Informationen zur Weinlagenwanderung an der Bergstraße im Artikel.

„Verteidigung der Demokratie“ im Heidelberger Theater

Wozu brauchen wir überhaupt eine Verfassung? Was steht eigentlich drin, wem nützt sie, was schützt sie? Was fehlt? Und wer soll Hüter der Verfassung sein? Kennen Sie Ihre Rechte? Sind Sie verfassungsfit? Diesen Fragen geht das Gastspiel „Verteidigung der Demokratie“ nach, das das Heidelberger Theater im Rahmen des Heidelberger Stückemarktes am Mittwoch, 1. Mai, um 20.30 Uhr auf die Bühne bringt. Mehr dazu im Artikel.