6 Gründe, warum du zur #Lichtmeile am Wochenende gehen solltest

Im November verkriechst du dich am liebsten zu Hause? Das wäre am Wochenende ein fataler Fehler. Im Rahmen der Lichtmeile finden von Freitag, 16.November, bis Sonntag, 18.November, zahllose Veranstaltungen in der Neckarstadt-West statt. Was dich bei dem Kulturfestival erwartet und was du nicht verpassen darfst, hat Gabriel Höfle, Quartiermanager der Neckarstadt-West, ILMA verraten.

1. Konzerte ohne Ende

„Am Freitagabend gibt es was auf die Ohren“, verspricht Gabriel Höfle. „Dann bieten wir unseren Besuchern ein vielfältiges musikalisches Programm in Kneipen wie in Höfen, von Irish Folk über Jazz, Pop, Rock, Elektro und sogar Orgelmusik ist alles dabei.“ Am Abend verwandelt sich der Stadtteil in ein kleines Festival, unter anderem mit Britrock von „Cinemagraph“ im raum54 in der Riedfeldstraße 54, Jazz von City Jam im Vigo 36 (ehem. Woodstöckl) in der Langstraße 36 und dem Indie-Duo Sue im Alten Volksbad. Mit das Beste daran: Alle Konzerte sind kostenfrei, an manche Locations werden Getränke und Snacks verkauft.

Hier findest du eine Übersicht mit allen Konzerten.

2. Kunst ohne Grenzen

„Am Samstag öffnen Künstler aller Kunstsparten ihre Ateliers und Höfe und präsentieren alles, was man sich unter Kunst und Kultur vorstellen kann“, berichtet der Quartiermanager. Dazu gehören etwa der Blick über den Rhein: Die Fotoausstellung von Gerhard Heckmann zeigt Ludwigshafen von einer neuen Seite und geht der Frage nach, ob die Chemiestadt wirklich die hässlichste Stadt Deutschlands ist, wie die Satiresendung extra3 einst behauptet hat.

Seine Werke kannst du im Fröhlichladen in der Fröhlichstraße 63 sehen, wo unter anderem auch Zeichner Peter Pen aus Unterschriften Comics macht. Eine andere Seite Mannheims kannst du in der queer-go-area in der Elfenstraße 29 kennenlernen. Dort hängen Nachtimpressionen aus Mannheim neben queeren Männerbildern – definitiv einen Besuch wert. Und auch das Peer23, vielen nur von den legendären Partys bekannt, kannst du am Samstag besuchen.

Das kannst du sonst noch am Samstag entdecken.

3. Literatur satt

Am Sonntagabend wird es gediegener: Bei diversen Lesungen kannst du dich entspannt zurücklehnen und einfach nur zuhören. Unser Tipp: Im Café Rost liest Claudius Kobath ab 19.45Uhr „Sick&Dirty Vol. 4: Best of Bücherschrank: Mädchen, Pferde, Sensationen“ Skurriles, Seltsames und Sensationswürdiges aus den Mannheimer Bücherschränken.

Alle Veranstaltung von „Literatur an außergewöhnlichen Orten" findest du hier.

4. Was so gewachsen ist, kann nur gut sein

Bereits zum 14. Mal findet die Lichtmeile in der Neckarstadt-West statt, berichtet Quartiermanager Gabriel Höfle. Bei der ersten Veranstaltung, die damals auf eine Initiative von Gewerbetreibenden im Stadtteil zurückging, gehörten gut 20 Einzelveranstaltungen zur Lichtmeile. In diesem Jahr sind 160 Veranstaltungen im Programm verzeichnet. Die thematischen Schwerpunkte mit Musik am Freitag, Kunst am Samstag und Literatur am Sonntag gibt es erst seit wenigen Jahren.

5. Warst du wirklich schon mal da?

Zugezogene wie Einheimische kennen die Vorurteile, die über die Neckarstadt-West kursieren. Aber warst du wirklich mal da und hast dich umgesehen? „Wir wollen mit zeigen, was die Neckarstadt-West alles zu bieten hat. Hier leben viele Künstler und Kreative, aus diesem kreativen Potential schöpfen wir“, sagt Gabriel Höfle. Wer mitreden will, soll sich erstmal umschauen – dafür bietet die Lichtmeile eine gute Gelegenheit.

6. Insta-taugliche Veranstaltung

Was wir erleben, wollen wir mit anderen teilen – dafür eignet sich die Leichtmeile in jedem Fall. Schließlich werden die historischen Bauten im Stadtteil angestrahlt und lassen den Stadtteil im wahrsten Sinn des Wortes in einem neuen Licht erstrahlen. Damit du alles findest, haben die Veranstalter das Programm fürs Smartphone optimiert. Unter dem Hashtag #Lichtmeile kannst du eine Erfahrungen mit anderen teilen.

Dafür perfekt geeignet ist auch das persönliche Highlight von Quartiermanager Gabriel Höfle: In der Langstraße 44 treten am Freitagabend „A eye catching girls“ nicht nur im Freien auf – sie spielen auf einem Balkon. Ungewöhnlich und ein bisschen verrückt – typisch Neckarstadt eben!