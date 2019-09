Adler zelebrieren ihre Meistersaison

Die Adler-Fans bekommen noch heute Gänsehaut, wenn sie sich an diesen Abend erinnern: In der Verlängerung des fünften Finals jagt Thomas Larkin den Puck ins Netz – Mannheim kehrt auf den deutschen Eishockey-Thron zurück!

Mannheim.Als Larkin in der SAP Arena einen Jubelsturm auslöst, sind genau 73:37 Minuten gespielt. Kein Wunder, dass die Adler ihrem Meisterfilm den Namen „73:37 – Moment der Entscheidung“ gegeben haben. Gezeigt wird dieser erstmals am 7. September (Einlass: 17 Uhr) in der SAP Arena, wenn der Club mit seinen Fans die historische Saison noch einmal zelebrieren will. Nach dem Film wird das Meisterbanner unters Hallendach gezogen.

Karten gibt es für 12 Euro (Kinder bis 12 Jahre: 6 Euro) unter anderem unter Telefon 0621/18 19 03 33 sowie unter www.saparena.de. Mit etwas Glück kommt man umsonst zum Meisterfilm mit anschließender Bannerzeremonie: Das „Morgen Magazin“ verlost ein Fanpaket mit vier Karten für den 7. September.

Bis Freitag, 14 Uhr, anrufen

Um mitzumachen, rufen Sie bis Freitag, 6. September, 14 Uhr, die Telefonnummer 01379/88 46 18 an (die Firma Legion berechnet 0,50 Euro aus dem Festnetz der Telekom, eventuell gelten andere Preise aus dem Mobilfunknetz). Nennen Sie das Kennwort „Adler“, Ihren Namen, Ihre Adresse und Telefonnummer. cr