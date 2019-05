Ausnahmepianist mit Charme

Er verfügt über großen Charme und ebenso große Musikalität: der erst 24-jährige kanadische Pianist Jan Lisiecki. Mit dem Orpheus-Ensemble aus New York, das als eines der besten kleinen Sinfonieorchester der USA gilt, präsentiert Lisiecki, der 2017 mit dem Echo Klassik ausgezeichnet wurde, am Samstag, 25. Mai, um 20 Uhr im Mozartsaal des Mannheimer Rosengartens die eher selten gespielten Klavierkonzerte Mendelssohns. Das Orchester selbst wird sich erstmals im Rosengarten vorstellen mit Beethovens erster Sinfonie, die dieser im Alter von 29 Jahren komponiert hatte und die 1800 in Wien uraufgeführt wurde. sba/Bild: Christoph Köstlin

Mannheim.Samstag, 25. Mai, 20 Uhr. Tickets bei eventim.de ab 57,15 Euro.