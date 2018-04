Anzeige

Unter dem Label Beans & Bacon legen einige DJs auf. Wie und wann ist das Label denn entstanden und wer darf mitmachen?

Ich muss gleich korrigieren: Beans & Bacon ist in erster Linie ein Plattenlabel und veröffentlicht Musik. Daher wäre richtig zu sagen: Einige DJs und Produzenten haben schon etwas über Beans & Bacon veröffentlicht. Natürlich freut es mich, wenn sie das auch bei ihren Gigs publik machen, indem sie es etwa hinter ihren Namen auf dem Flyer schreiben. Entstanden ist das Label im Juni 2014. Damals noch zusammen mit Waldemar Kies (famefabrik). Da er aber hauptberuflich im Film/Media-Business tätig ist, führe ich das Label seit einiger Zeit alleine zum Ziel.

Wie kam der Name Beans & Bacon zustande? Fürs Frühstück ist eure Musik ja eher nichts.

Wir haben bestimmt auch den ein oder anderen Track, der sich zum Frühstück eignet, aber ja, die meisten Songs sind für die Abendstunden gemacht. Ich hatte damals die Idee, ein eigenes Label zu gründen. Der Name Beans & Bacon war plötzlich da und hat mir von Anfang an gefallen. Zudem liebe ich Bohnen im Speckmantel, daher hat es dann auch gepasst.

Ihr kommt aus der Techno-, Minimal- oder House-Richtung. Wie würdest du euren Stil beschreiben?

In erster Linie sehe ich Beans & Bacon als ein Label, das sich mit urbaner elektronischer Musik befasst. Im Vordergrund stehen House- oder Techno-orientierte Produktionen, wir sind aber auch offen für anderes. Wir haben nicht den Anspruch, für einen speziellen Sound oder ein spezielles Genre zu stehen, sondern für gute elektronische Musik. Für uns ist es wichtig, dass die Musik etwas Besonderes enthält. Etwas Eigenes, Spezielles. Wir wollen keine Kopien veröffentlichen, sondern eigenständige Musik. Daher auch unser Slogan: „tasty – home cooked – music“.

Spielt ihr alle ähnlich? Oder gibt es die Härteren, Melodischeren etc.?

Die Frage ist schwierig zu beantworten, da ich nicht von jedem Künstler die DJ-Sets kenne. Aber klar gibt es Unterschiede. Ein „Martin Occo“, dessen Releases bei uns im Minimal/Dub-Techno-Bereich stattfinden, legt auch minimalistisch auf. Genauso verhält es sich mit den anderen Künstlern. Ich persönlich produziere eher housig und melodiös.

Produziert ihr zusammen oder macht da jeder sein Ding?

Wir als Label produzieren quasi gar nicht, sondern bringen die Produktionen der Künstler „nur“ raus. Daher bekommen wir immer schon die fertigen Tracks geschickt und entscheiden dann, ob wir es releasen möchten. Da wir aber mit vielen Künstlern befreundet sind, die über uns ihre Musik veröffentlichen, kann es auch mal vorkommen, dass wir beim Entstehungsprozess dabei sind und unseren Senf dazugeben. Von wegen: „Klingt cool, aber mach mal die Melodie weniger und den Bass kratziger“ (lacht).

Ihr seid nicht alle aus Mannheim, dennoch hat Beans & Bacon hier seinen Ursprung. Was bedeutet die Stadt für dich?

Genau, die Künstler die wir releasen, müssen nicht aus Mannheim kommen. Jedoch haben schon relativ viele Mannheimer oder Artists aus dem Rhein-Neckar-Kreis mit uns gearbeitet. Zum Beispiel Adrian Barron, Bill Meyer, Martin Occo, Porque, Mioh oder LO. Ich mag an Mannheim die Leute, ihre direkte Art und auch die Tatsache, dass sich hier in punkto Kultur und Musik einiges tut. Es gibt schöne kleine Cafés, coole Bars und Restaurants und man kann von einer Location zur anderen laufen. Bezogen auf elektronische Musik fehlt mir hier etwas Offenheit gegenüber Neuem und Unbekanntem. Mir kommt es oft so vor, als rennen viele nur einem Meinungsmacher hinterher. Leute, schaut mal über den Tellerrand!

Woraus schöpfst du Inspiration?

Ich beantworte die Frage mal als Adam Stacks, unter dem Synonym bin ich ja neben meinem Label sehr aktiv. Generell bin ich der Typ Produzent, der ins Studio geht und ohne echte Grundidee anfängt, einen Beat zu machen oder Melodien einzuspielen. Am Ende kommt dann ein Song oder schlimmstenfalls eine Demo heraus, an der ich weiter arbeiten kann. Meine Inspiration ziehe ich aus Erlebnissen jeglicher Art. Das kann ein schöner Tag im Café sein, eine lustige Partynacht oder ein BBQ mit Freunden. Allerdings sollten es positive Erlebnisse sein, da mich negative Dinge runterziehen und meiner Kreativität schaden.

Wo leg(s)t ihr/du in der Regel auf? Was ist die Lieblingslocation?

Mal lege ich zwei Monate gar nicht auf, dann wieder jedes Wochenende. Generell lege ich mehr außerhalb von Mannheim und im Ausland auf. Keine Ahnung, woran das liegt. Diese Frage müsste man an die Clubbesitzer und Veranstalter weiterleiten (lacht). Stören tut es mich nicht, da ich gerne neue Städte oder Länder bereise. Diesen Sommer freue ich mich auf dem französischen „Festival des Bains Numériques“ sowie auf dem Sonne-Mond-Sterne-Festival zu spielen. Meine Lieblingslocations waren bisher das Kater Holzig in Berlin und der Club Le Téléphone Rose in Annecy, Frankreich.

Und der beste Auftritt bisher?

Da gibt es einige und irgendwie ist jeder Auftritt auf seine Art und Weise cool. Solange die Leute und ich Spaß haben, ist alles gut. Aber auch hier muss ich wieder das Kater Holzig erwähnen. Zum einen war es mein erster richtiger DJ-Gig – ich habe mir davor also fast in die Hose gemacht – und zum anderen kann man sich ein Publikum wie dort nur wünschen. Alle tanzen, jeder hat Spaß, keiner hat Musikwünsche. Das ist das Schlimmste, was einem als DJ passieren kann (lacht).

Wo wollt ihr als Label hin? Gibt es Ziele?

Sky is the limit. Wir haben es mit Beans & Bacon geschafft, nach zwei Jahren bei vielen großen DJs auf dem Radar zu sein. Wenn sich alles so weiterentwickelt wie aktuell bin ich sehr zufrieden. Generell erlebe ich seit der Gründung von Beans & Bacon ein gesundes Wachstum, von daher heißt es einfach nur: work, work, work, work, work…(lacht)