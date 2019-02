Bülent Ceylan freut sich aufs Heimspiel

Lachen über das Lachen – in all seinen Ausprägungen und Formen: Das verordnet Bülent Ceylan seinem Publikum bei seinem Heimspiel am Sonntag, 10. Februar, 18 Uhr, in der Mannheimer SAP Arena. Der Comedian widmet sich dem schönsten Heilmittel der Welt, das bekanntermaßen jedoch auch tot oder zumindest schlappmachen kann. In „Lassmalache“ ist ein Wiedersehen mit Ceylans Bühnenfiguren Harald, Anneliese, Mompfreed und Hasan angekündigt, die sich ebenfalls mit dem Thema beschäftigen und ihre neuesten Erlebnisse im Gepäck haben. Es gibt noch Karten für den Comedy-Spaß im großen Stil zu 40,05 Euro plus Gebühren (Telefon 01806/570070). Da freie Platzwahl herrscht, sollte man entsprechend früh in der Halle sein. Einlass ist ab 16.30 Uhr. sdo

Muss mit seinem Film noch etwas warten: Bülent Ceylan. © dpa