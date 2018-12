Bummeln in historischem Ambiente

„Macht euch auf nach Speyer,“ forderte schon vor mehr als 200 Jahren Deutschlands Dichterfürst Johann Wolfgang von Goethe seine Mitmenschen auf: „Speyer ist gar hold.“ Der gebürtige Frankfurter, der damals in Weimar lebte, wird deshalb immer noch von den Speyerer Touristikern gerne zitiert – dabei kannte er eine der größten heutigen Attraktionen der quirligen Domstadt noch nicht: Den zweigeteilten Weihnachtsmarkt zwischen dem romanischen Kaiserdom und dem beeindruckenden Barockbau Alte Münz sowie 400 Meter entfernt ein kleineres Ensemble im Schatten des Altpörtels.

Die Speyerer (und nicht nur sie) lieben ihren Weihnachtsmarkt – und so ist es kein Wunder, dass er sich im Laufe der Jahre zum zeitlich längstdauernden Markt der Pfalz gemausert hat: Er begann bereits am 26. November und geht erst am 6. Januar zu Ende. Bis dahin darf täglich von 11 bis 21 Uhr an rund 50 Ständen und Buden geschaut und geschmaust werden. „Es lohnt sich, auch wenige Tage vor Weihnachten auf den Markt zu kommen – es gibt viele Anregungen für wirklich allerletzte Geschenkkäufe,“ heißt es bei der Touristik-Information.

Noch besser und hochwertiger ist das Angebot im Rathaus-Innenhof und im Kulturhof auf dem eingebundenen Kunsthandwerker-Markt. Am Freitag von 16 bis 20 Uhr und am Samstag und Sonntag von 11 bis 20 Uhr kann man Keramikern und Schnitzern, Malern und Künstlern vieler Stilrichtungen über die Schulter schauen – viele kommen auch aus den Speyerer Partnerstädten Spalding, Gliezno, Ravenna, Kursk, Yavne oder gar aus Impala in Ruanda und sorgen für internationales Flair.

Was den Speyerer Markt auf der prächtigen Maximilianstraße zwischen dem rund 1000-jährigen Kaiserdom und dem 55 Meter hohen einstigen Stadttor Altpörtel besonders reizvoll macht: Man kann „nebenbei“ auch einen Blick auf eindrucksvolle Zeugen der großen Speyerer Vergangenheit werfen. Ein Gang durch den Dom, die größte romanische Kirche der Welt, lohnt ebenso wie ein Abstecher in die Gedächtnis- oder Dreifaltigkeitskirche. Auch das in der Pfalz einmalige Judenbad liegt nur wenige Gehminuten entfernt.

Von den üblichen Betriebszeiten des Speyerer Marktes abweichende Öffnungszeiten gibt es während der Weihnachtsfeiertage, an Silvester und an Neujahr. An Heiligabend haben die Buden nur von 10 bis 13 Uhr geöffnet, die beiden Weihnachtsfeiertage am 25. und 26. Dezember sind Ruhetage. Nur von 11 bis 15 Uhr ist an Silvester geöffnet, und am Neujahrstag geht es erst um 13 Uhr los – dann aber bis 21 Uhr. An den folgenden Tagen bis zum 6. Januar kann man die kurpfälzische Weihnachtsmarkt-Saison von 11 bis 21 Uhr ausklingen lassen.