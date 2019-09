Chris Tall nimmt Papa ins Visier

Seine Mama hat er bereits in seinem letzten Programm thematisiert, „und jetzt ist der Papa dran“: Comedy-Phänomen Chris Tall knöpft sich den Erzeuger vor, plaudert über Pokemòn-Suchen am Sonntag, Lagerfeuergespräche über den Unterschied zwischen Domino und Domina, krude Begrüßungen und das peinliche Zusammentreffen zwischen Vater und erster Freundin. Am Samstag, 21. September, 20 Uhr, ist er damit in der SAP Arena in Mannheim zu erleben, und es gibt noch Karten ab 38,60 Euro (plus Gebühren unter Telefon 0621/18 19 03 33) für den interaktiven Spaß, bei dem Dialog und verbaler Schlagabtausch zwischen Tall und seinem Publikum wieder einen erheblichen Teil des Abends einnehmen dürften. Denn bekanntermaßen mag es das Comedy-Wunderkind gerne spontan. sdo