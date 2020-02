Das erwartet dich bei den Winter Musik-Welten

Woran denkst du als Erstes, wenn du an die Neckarstadt-West denkst? Vielleicht an die Lichtmeile mit ihren vielen tollen Konzerten? Wie vielfältig die Musikszene in dem Quartier ist, davon kannst du dich am Wochenende, 15.2.20. und 16.2.20, jeweils um 19.30 Uhr überzeugen. Denn bei den beiden Konzerten der Winter Musik-Welten in der Diakoniekirche Luther erwarten dich zwei ganz besondere Events – musikalisch wie kompositorisch. „Wir sind auf die Idee gekommen, weil wir im Stadtteil unglaublich viele Künstlerinnen und Künstler kennen“, sagt Annette Dorothe Weber, Künstlerische Leitung von Community Art Center Mannheim und eine der beiden Leiter*innen der Veranstaltung. Bereits zum fünften Mal veranstaltet sie die beiden Konzerte mit und für die Menschen in der Neckarstadt-West.

Bei der Konzertreihe, deren Sommerpendat bereits zum siebten Mal stattgefunden hat, treten Profimusiker*innen aus dem Viertel in der Diakoniekirche Luther (Lutherstraße 2), auf, unterstützt von internationalen Gästen. Ob Rock, Jazz, Klassik und orientalische Musik: Die musikalische Vielfalt ist riesig. Das Besondere ist jedoch etwas anderes, wie Weber erklärt: „Die Bands treten nicht einfach nacheinander auf, sondern gehen in einen musikalischen Dialog über Genregrenzen hinweg.“ Die einzelnen Stücke gehen ineinander über, begleitet von einer Lichtchoreographie der spanischen Künstler Carlos Molina Llorens und Juan Sebastian Lopez Galeano. Statt einzelner Songs erwartet dich also ein „inszeniertes Konzert“, wie Weber es beschreibt, das etwa 90 Minuten dauert und keine Pause hat.

Ein außergewöhnliches Konzertereignis für alle Sinne – da gilt es schnell zu sein und etwas früher als 19.30 Uhr da zu sein, schließlich gibt es pro Abend nur 150 Plätze.