Das Maifeld – eine alternative Gegenwelt

Anzeige

Ebenso wenig im Übrigen wie die Pionierhandschrift der Organisatoren, die auch in diesem Jahr herrlich Neues mit skurrilen Grenzgängen aufeinanderprallen lässt.

Sei es der Geradeaus-Rock des Berliner Quartetts SIND oder der mächtige Electro-Pop des Wiener Kollektivs 5K HD: International absolut Unerhörtes trifft hier ebenso auf die schrillen Queen-Überspitzungen von Austrofred, wie auf die melancholisch düsteren Klangvolten von Brother Grimm. Gewinner dieser inhaltlichen Konzeption ist neben den französischen Psych-Rockern von Chocolat, die unseren Ohren mit herrlich überdrehten Arrangements einen Streich spielen, vor allem der Kanadier Sam Vance-Law.

Nicht nur die Tatsache, dass gleich zwei Get-Well-Soon-Mitglieder hier am Werk sind, ist ein unverwüstliches Zeichen dafür, dass Konstantin Gropper diesen Klängen einen Extrakt zwischen Pessimismus und Durchschlagskraft verabreicht hat, die sich dem Versagen mit trotziger Entschlossenheit gegenüberstellt: Auch der Erfolg spricht Bände. Denn was als schmucker „Parcours d’Amour“ streng genommen nur eine kleine Außenbühne am Trabgelände des Pferdeturnierbereichs darstellt, verwandelt sich zu einem kleinen intimen Stadion – gemacht, um die Uhr für einen kurzen Augenblick anzuhalten.

Mit Hingabe bei der Sache

Mal werden es die verschnörkelten Chansons des Harmful-Sängers Emirsian sein, die die Sinne verzaubern, mal lernen die Hüften zu den nordafrikanischen Fiddle-Chorälen von Sudan Archives das Kreisen – das Kennwort heißt: Hingabe. Was wie ein Ausspruch aus einem Lehrbuch für Verliebte klingt, ist in drei Tagen in der Menge der Tausend die entscheidende Zutat, die das Maifeld zur echten alternativen Gegenwelt heranreifen lässt.

Da scheint es gleich, ob die Wolves „In The Throne Room“ das Verderben mit ihrem Black Metal löffelweise verabreichen, The Wombats bestgelaunten Alternative Rock zum Mitjubeln servieren oder die Editors ihren Fans ein tief nachdenkliches Set zwischen Post Punk und Indie servieren: Ihre Zuhörer sind für diesen einen, entscheidenden Augenblick ganz Musik. Wenn Nils Frahm unter all den elektrifizierten Schifferklavieren und Harmonieorgeln sitzt, um der Neoklassik seinen Stempel ganz zart und leise aufzudrücken, nimmt sein Zitat plötzlich Kontur an, das in seiner Wirkung auch für das ganze Maifeld Derby gelten darf: „Stille ist heute radikaler als Lärm.“

© Mannheimer Morgen, Montag, 18.06.2018