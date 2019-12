Das neue Cinema Quadrat in K1

Die große Eröffnung ist vollbracht, die ersten Leinwandabenteuer durchlebt – und wer mit dem Pressechef des Mannheimer Cinema Quadrat, Harald Mühlbeyer, spricht, hört dieser Tage Sätze wie diesen: „Jetzt können wir endlich wieder Kino machen!“

Was angesichts der bewegten Geschichte dieses Mannheimer Filmkulturhauses nicht weniger meint als den dringend benötigten Atemzug nach Jahren kollektiver Großanstrengung. Eine Erkenntnis, die nach Zeiten der Avantgarde am Rande der städtischen Aufmerksamkeit nur folgerichtig erscheinen kann.

Vor über 100 Jahren gegründet

Denn als die damaligen Direktoren des Internationalen Filmfestivals Mannheim-Heidelberg, Fee Vaillant und Hanns Maier das Cinema Quadrat am 18. September 1971 als gemeinnützigen Verein gründen, geschieht das mit der klaren Vision, den Geist globaler Filmkunst auch fernab des Festivals konstant in der Stadt erlebbar zu machen. Dass sich das erste kommunale Kino in Baden-Württemberg dabei bewusst von der billigen Schmuddel-Ästhetik à la „Schulmädchenreport“ distanziert, gehört dabei ebenso zur Philosophie wie die Recherche nach Filmen von verkannter Größe oder historischen Klassikern, die fortan – immer in intimer Atmosphäre – feilgeboten werden.

Mehrfach umgezogen

Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass das Cinema Quadrat seine Residenz im Lauf der Jahrzehnte gleich mehrfach ändern musste. Nach den Anfängen im Royal-Kino nahe des Hauptbahnhofs wandert man vom Werkhaus des Mannheimer Nationaltheaters in ein Seitengebäude in den L-Quadraten, bis man sich 1990 zur deutschen Wende schließlich im Collini Center angekommen weiß. In begrenzten Räumlichkeiten, aber stets mit dem Charme der Nähe erleben Liebhaber der Kino-Kultur Abenteuer wie das Orson Wells-Symposium (2002) oder Tobias Frists Dokumentarfilm „Freie Räume“ über die regionale Jazz-Bewegung, aber auch Kunstfilme wie den Banksy-Klassiker „Exit To The Gift Shop“. Es sind die sonst so gerne unentdeckten, weil untergründigen oder längst vergessenen Produktionen, die im Cinema Quadrat sichtbar gemacht werden – um dort auf passionierte Anhänger zu treffen, die dieses Kino dafür heiß und innig lieben.

So wie Daniel Schwarz. Der Mannheimer Musiker und Schlagzeug-Restaurator lernte die Magie des Cinema Quadrat 2008 bei der ersten sogenannten „Grindhouse-Night“ kennen – und sog den Kult dieser Reihe mit einem stetig wachsenden Publikum sukzessive in sich auf. Denn auch, wenn bei den internationalen Produktionen zwischen Low Budget-, Gangster- und Trash-Filmen alles dabei war: So manches Mal funkelten auch filmische Diamanten wie Umberto Lenzis Mafia-Streifen „Die Viper“ durch das Dickicht, um ihre Zuschauer mit ihrer krassen Ästhetik gefangen zu nehmen. Wer Schwarz fragt, was die Besuche im Cinema Quadrat für ihn über all die Jahre ausmachten, hört Sätze wie diesen: „Endlos viele Filme hätte ich ohne dieses Kino nie entdeckt, weil sie sonst einfach niemand gezeigt hätte. Die Abende hier waren grenzenlose Abenteuer, manchmal wie im Rausch und über Stunden hinweg. Das macht diesem Haus niemand nach.“ Viel inniger kann man einem Forum cineastischer Gegenkultur kaum seine Ehrerbietung aussprechen.

Dabei wussten die Programmmacher um Geschäftsführerin Sabine Fischer seit 2014, dass die Tage des unlängst baufälligen Collini Centers gezählt sind. Bereits seit Jahren zogen sich Bauzäune rund um die Immobilie und machten das kommunale Kino zu einem abgeschiedenen Ort, der meist nur noch von treuen Stammgästen besucht wurde. An spontane Entdecker in einer an Passantenströmen ohnehin armen Ecke der Stadt: Kaum zu denken. Und so begab man sich auf die Suche nach neuen Räumlichkeiten. Eine Herkules-Aufgabe. Denn für einen abgestuften Kinosaal samt entsprechender Leinwand braucht man nicht nur eine hohe räumliche Tiefe, sondern auch die entsprechende Deckenhöhe. Lange glaubte das Team um die Vorstände Ernst Gramberg und Peter Bär nicht mehr an eine Lösung – bis ein offenes Ohr den kulturaffinen Stadtrat Achim Weizel auf den Plan rief. Im Bauausschuss des Gemeinderats hörte Weizel von den Plänen für das ehemalige Mömax-Gebäude in K1, das im dritten Stock mit einem großräumigen Möbellager ausgestattet war. Die Deckenhöhe von stattlichen sechs Metern reicht den Kinomachern nicht nur für einen gemütlich eingerichteten Kinoraum von 110 Sitzen: In den 200 Quadratmeter großen Vorführraum passt mit 30 Quadratmetern auch eine doppelt so große Leinwand wie zuvor. „Das hat mich wirklich unglaublich gefreut, dass wir für diese leidenschaftlich engagierten Kulturmacher in der Stadt einen so zentralen Ort finden konnten“, wie der Fraktionschef der Mannheimer Liste (ML) im Gespräch klarstellt.

Zwei Jahre Transformation

Auf Vermittlung des ML-Politikers werden zeitnah die Verträge unterschrieben, die Vorstandschaft übernimmt 2017 die Bauleitung – und es beginnt eine Zeit der Transformation. Denn während die Nostalgie für den alten Ort im Collini Center bei Fans und Organisatoren weiter lebt, müssen Raumkonzepte geschrieben, Baupläne aktualisiert und die Technik auf den Umzug vorbereitet werden. „Das war eine straffe Episode in unserer Geschichte, aber wir sind sehr stolz, dass wir das geschafft haben“, wie Harald Mühlbeyer zufrieden resümiert. Ein Stolz, der angebracht ist. Denn wer sich die neuen Räumlichkeiten genau ansieht, entdeckt dort nicht nur alte Filmplakate von historischer Schönheit, das urig eingerichtete Kino-Café oder Projektionstechnik, die vom 16 Millimeter-Analogstreifen bis zum 3D-Film im 4K-Qualität alles abspielen kann, sondern vor allem Raum für neue Möglichkeiten – von der Theater-Performance bis hin zum Open Air-Konzert auf der Dachterasse. Dass das Cinema Quadrat diesen Neustart nach den eigenen räumlichen Bewegungen an einem Ort wagt, der mit Karstadt und Mömax ebenfalls seine Zeitzeugen hatte, wirkt dabei fast wie eine historische Zusammenkunft.

Doch auch die längst praktizierten Prinzipien sollen am neuen Ort für noch viel mehr Menschen ganz anders zur Geltung kommen. Dass das Kino mit dem Eine Welt Kaffee ebenso kooperiert, wie mit der Mannheimer Kunsthalle wollen Mühlbeyer und das gesamte Organisationsteam ebenso mehr publik machen, wie den hauseigenen Programmausschuss. Denn wenn etliche Zuschauer neben Hitchcocks „Die Vögel“ bald auch den japanischen Streifen „Mishi Ma“ des „Taxi Driver“-Regisseurs Paul Schrader zu sehen bekommen, dann liegt das an nicht weniger als an einem monatlich tagenden Gremium, dem Experten ebenso angehören wie passionierte Cineasten aus der Stadtgesellschaft. Was nicht weniger heißt, als dass sich die Mannheimer ihr Kino im wahrsten Sinne des Wortes zu Eigen machen können – so sehr sie es nur wollen. Kann es etwas Schöneres geben?