Dem Netz verfallen

Neben Schmuck, den Tina von Kalaika in Italien herstellen lässt, sind die Netztaschen das Kernstück ihrer Kollektion. Aus rund 50 Metern Seil bestehen die Taschen, die, wie Tina erzählt, in Tschechien in Handarbeit produziert werden. „Für mich sind sie viel mehr als ein Nutzobjekt, um Einkäufe nach Hause zu bringen, sondern Designgegenstände“, sagt sie und zeigt ihr eigene, die immer für einen spontanen Einkauf dabei ist.

Komplimente, die den Tag versüßen

Info Kalaika C4, 6 | 68159 Mannheim Do – Fr 16 bis 19 Uhr | Sa 11 – 15 Uhr kalaika.berlin

facebook.com/kalaikaofficialpage

In Tinas Büro in der Textilerei in Mannheim stapeln sich jedoch nicht Kisten voller Taschen, sondern auch filigrane Schmuckstücke. „Die habe ich in Zusammenarbeit mit Goldschmieden selbst entworfen. Mir war es dabei vor allem wichtig, dass man den Schmuck gut im Alltag tragen kann“, erklärt sie ihre Idee. Neben klassischen Anhängern in Form von Herzen oder Zahlen sind auch außergewöhnliche Stücke in Form eines Pizzastücks oder eines Donuts darunter. Passend dazu stellt die 35-jährige Wahl-Mannheimerin auch Armbänder, Ohrringe und Armreifen her. In jenen „Love cuffs“ sind kleine Botschaften, die der Trägerin den Tag versüßen sollen mit Komplimenten wie „Lieblingsmensch“.