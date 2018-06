Der Käptn gibt einen aus!

Anzeige

Die Macher hinter dem Kneipen Käptn sind Hanno und Micha von der Mannheimer Feeling Agentur, die sich eigentlich auf die Konzeption und Erstellung jeglicher Art von Videos spezialisiert haben. Aber auch ihre Idee zum Kneipenquartett ging voll auf.

Das Kneipenquartett ist der perfekte Ausgehplaner für Touristen, Studenten oder Ur-Mannheimer und beschert neben den praktischen Gutscheinen auch unterhaltsame Abende. Der aktuelle Käptn hat 32 teilnehmende Locations aus dem Jungbusch, der Innenstadt und Neckarstadt-West an Bord, also 32 Karten, die bis zum 31.12.2020 in ihren Heimathafen gebracht werden müssen (Gültigkeit der Gutscheine).

Der Kneipen Käptn eignet sich als äußerst praktisches Geschenk für Freunde oder auch sich selbst und kommt bestimmt auch als WG-Einstandsgeschenk gut an. Also hoch die Flaschen, fertig machen zum Landgang!