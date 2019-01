Der "King" und seine Musik

Elvis-Shows gibt es viele. Wenn eine Produktion jedoch das fünfte Mal auf Tour geht, muss sie aus der Menge der Vorstellungen herausstechen. So ist es mit „Elvis – das Musical“, das am Freitag, 8. Februar, 20 Uhr, im Mannheimer Rosengarten zu sehen sein wird.

Mannheim.Siebenköpfige Band

Bislang sahen mehr als 350 000 Besucher die Revue, die Elvis Aaron Presleys gesamtes musikalisches Repertoire – von Gospel über Blues bis hin zu hemmungslosem Rock ’n’ Roll im Programm hat – und sein Leben in Schlaglichtern auf die Bühne bringt. Aufwendige Choreographien, Spielszenen sowie Originalfilmsequenzen führen durch die Stationen, wobei der Höhepunkt das legendäre Konzert von 1973 auf Hawaii ist, das weltweit live im Fernsehen übertragen wurde. Eine siebenköpfige Band spielt die Musik, Sängerinnen und Sänger, Schauspieler und Showgirls treten auf, Grahame Patrick verkörpert Elvis. Zu hören sind Hits wie „Love Me Tender“, „Jailhouse Rock“ und „Suspicious Minds“, aber auch Gospel-Songs wie „Why Me, Lord?“ und „How Great Thou Art“.

Letzteren Titel sang Ed Enoch bei der Beerdigung des „King“; er war nicht nur Leiter des legendären The Stamps Quartet, sondern stand auch von 1971 bis 1977 bei mehr als 1000 Konzerten mit Elvis auf der Bühne. Er zählt zu den Beratern der Musical-Produktion.

Für die Elvis-Show gibt es noch Tickets – zu Preisen von 50,90 bis 83,90 Euro (jeweils plus Gebühren) unter Telefon 01806/57 00 70. Wer Glück hat, kann Tickets auch gewinnen. Das „Morgen Magazin“ verlost drei Mal zwei Karten.

Bis Montag, 14 Uhr

Um an unserem Gewinnspiel teilzunehmen, rufen Sie bis Montag, 21. Januar, 14 Uhr, die Telefonnummer 01379/88 46 18 an (die Firma Legion berechnet 0,50 Euro aus dem Festnetz der Telekom, eventuell gelten andere Preise aus dem Mobilfunknetz). Nennen Sie das Kennwort „Elvis“, Ihren Namen, Ihre Adresse und die Telefonnummer. sdo