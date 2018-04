Deutsche Küche auf Vegan gebürstet

Anzeige

Wer von der Käfertaler Straße in die Verschaffeltstraße läuft, den lässt die Werbung des Restaurants Heinrichsbrücke ins Grübeln kommen: Durch die milchigen, teilweise farbigen Scheiben sieht man Tische aus dunklem Holz, auf denen Besucher mit weißen Bärten Biergläser und Spielkarten hin- und herschieben. Ein Kreideschriftzug auf einer an der Häuserwand angebrachten Tafel bewirbt „Hausgemachten Wurstsalat mit Zwiebeln“. Und: „Vegane Küche“ ist auf einem Aufsteller geschrieben, der quer über dem Bürgersteig steht. Vegane Küche? Hier? Das muss sich der kritische Restaurantbesucher genauer anschauen. Auch, dass die vegane Karte eine „Tomatensuppe mit Sahnehaube“ anführt, erweckt das Misstrauen des hungrigen Tierfreundes. Wie ernst ist das mit dem „vegan“ denn nun gemeint? Toternst, wie Betreiberin Natalja Sawatzky erläutert: „Wir servieren auch deftige Sachen, die vegan sind, zum Beispiel vegane Kohlrouladen.“ Ernsthaft? „Ja, unsere Maultaschen mit Sauerkraut und Kartoffeln, die sind der Renner!“, sagt Betreiberin Sawatzky. „Bo-Frost hat das Rezept meiner Gemüsefrikadellen geklaut“, ist die Restaurantbesitzerin überzeugt. „Sie haben sie Gemüsebratling genannt, damit es nicht so auffällt. Vielleicht haben sie ein, zwei Zutaten geändert, und schon ist es ein neues Gericht und damit legal. Essen kann man schwerlich wirksam durch Patente schützen lassen“, erläutert Sawatsky und deutet auf eine in einen Glasrahmen gefasste Urkunde. „Der Verbund VEBU hat uns in die Liste der veggiefreundlichsten Restaurants aufgenommen.“ Und die Sahne auf der Tomatensuppe? „Das ist Soja-Sahne. Soja-Sahne, -Milch, -Joghurt. Alles andere kommt aus der Region", erläutert Sawatsky.

Info Heinrichsbrücke Käfertaler Str. 91 | 68167 Mannheim Mo, Di, Do, Fr, Sa 17-23 Uhr

So 11-22 Uhr | Mi geschlossen www.heinrichsbruecke-mannheim.de

Die gebürtige Russin hat die Deutsche Küche bei ihrer dreijährigen Ausbildung an der Industrie- und Handelskammer in Gummersbach bei Köln kennen und lieben gelernt. Später hat sie als Köchin beziehungsweise Küchenchefin in unterschiedlichen Restaurants gearbeitet. „Ich habe drei Jahre lang im Schwarzwald gearbeitet, weil ein Bekannter von mir ein Hotel gekauft hat“, berichtet Sawatzky. Anschließend hat sie in Mannheim gearbeitet, im Palm's und im Maxim's. Seit November 2013 betreibt sie das Restaurant Heinrichsbrücke. Warum ihr Restaurant so heißt, weiß sie selbst nicht genau: „Das heißt seit 1920 so, vielleicht wegen der Besitzer früher, Heinrich Hackmayer oder Heinrich Franzmann“, überlegt die Besitzerin, die sechs Tage die Woche in der Küche steht.