Frühlingszeit ist Datingzeit. Wenn die ersten Blumen sprießen und die Sonne endlich das graue Nasskalt ablöst, stehen bei vielen die Hormone auf Liebe. Die Natur riecht so intensiv, dass wir das Leben richtig schmecken können, und wir freuen uns fast ein wenig auf den ersten Sonnenbrand - schließlich haben wir im nasskalten Januar fast den Glauben verloren, die Sonne je wieder zu sehen. Doch wenn der passende Mensch für ein Date gefunden ist, stellt sich die nächste große Frage: Was tun? Wir haben für dich die fünf schönsten Frühlings-Dates in Mannheim rausgesucht für jede Wetterlage – im Frühling weiß man schließlich nie, was einen erwartet.

1) Bei 5 Grad Celsius: Kunsthalle Mannheim

Wenn es im Frühling mal wieder zu kalt/nass/ungemütlich ist, verlegt euer Date in die Kunsthalle. Das lichtdurchflutete Gebäude verleiht selbst grauen Tagen einen Frühlingshauch. Ab März gibt es zudem neu in der Kunsthalle die Ausstellung des französischen Bildhauers Henri Laurens zu besichtigen.

2) Bei 10 Grad Celsius: Planetarium

Gemeinsam Sterne anschauen, den großen Waagen suchen und sich ganz klein in der großen Welt fühlen: Nicht umsonst gilt ein Spaziergang, Campingausflug oder einfach ein gemütliches Draußensitzen unter dem Sternenhimmel als romantisch. Wenn es dafür im Frühling noch zu kalt ist, besucht gemeinsam das Planetarium. Das ist genauso romantisch, aber wetterunabhängig und dank Sesseln auch noch bequem.

3) Bei 13 Grad Celsius: Krempelmarkt

Für dieses Date heißt es früh aufstehen. Denn schon ab 8 Uhr könnt ihr beim Krempelmarkt auf dem Neuen Messplatz auf Schnäppchenjagd gehen. Ob alte Bücher, Kleidung oder kuriose Kleinigkeiten – auf dem Krempelmarkt wird jeder fündig, egal ob er etwas gesucht hat, oder nicht.

Die nächsten Termine im Frühling sind am 13. April und 18. Mai.

4) Bei 18 Grad Celsius: Minigolfen

Ein Sport, der kaum anstrengt, den jeder mehr oder weniger beherrscht und trotz seines leicht spießigen Charmes einfach Spaß macht, ist ideal für ein Date. Zudem sieht man gleich, ob der oder die andere ein guter Verlierer ist. Minigolfbahnen gibt es unter anderem am Luisenpark.

5) Bei 23 Grad Celsius: Eis essen auf dem Lindenhof

Wenn sich der Frühling schon so richtig sommerlich anfühlt, ist es Zeit für ein Eis. Am schönsten könnt ihr eure Schoko- und Erdbeerkugeln im Hörnchen genießen auf dem Lindenhof, während ihr den Rhein entlang schlendert. Denn Sonnenschein, Wasser, Natur, ein Eis – das lässt die Schmetterlinge im Bauch fliegen.