Die Sonne im Nacken – die Füße im Sand vergraben

31 Grad. Hitze. Schweiß. Sommer. Wie sehr wünscht man sich an solchen Tagen, einfach mal die Füße in den Sand zu stecken, einen Cocktail oder ein kühles Blondes zu trinken und im Liegestuhl zu versinken? Und dann die bittere Erkenntnis: “Shit! Mannheim liegt ja nicht am Meer.”

So geht es auch Felix Giertzsch. Der Mannheimer Musiker, der besser bekannt ist als Mvchacho, trifft sich mit uns, um diesem Gefühl von Fernweh und Sehnsucht zu entgehen. Und wo? Schon lange kein Geheimtipp mehr, aber trotzdem würdig, darüber zu schreiben: am OEG City Beach. Denn wie der Name schon verrät – es gibt sehr wohl einen Strand in unserer geliebten Quadratestadt. Zwar ohne Meer aber mit ganz viel Charme und dem dazugehörigen Feeling.

OEG City Beach Friedrichsring 48 | 68161 Mannheim Mo – Fr 16 – 1 Uhr

Sa 15 – 1 Uhr | So 12 – 1 Uhr oeg-citybeach.de facebook.com/oegcitybeach instagram.com/oegcitybeach

Als Resident am Hafen 49, im Loft, im Luxx oder im Zimmer ist der DJ in Mannheim und Umgebung viel unterwegs. Kennt sich aus. Neben dem Musikerleben hat er auch noch einen “normalen” Job und ja… auch hin und wieder mal ein bisschen Freizeit. Die verbringt er jetzt mit ILMA am City Beach.