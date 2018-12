„Disney in Concert“ mit Ivy Quainoo

Mannheim.Große Bilder, große Melodien, große Gefühle: „Disney in Concert“ bringt am Sonntag, 9. Dezember, 19 Uhr, die schönsten Lieder aus den Zeichentrickklassikern auf die Bühne der SAP Arena. Das Hollywood-Sound-Orchester wird bei seinem Programm „Wonderful Worlds“ unterstützt von bekannten Solisten wie der ersten „Voice Of Germany“-Gewinnerin Ivy Quainoo (Bild). Der Abend will das Publikum musikalisch in schneebedeckte Wälder, weit entfernte Galaxien, an kristallklare Gewässer und endlose Sandstrände entführen. Dazu sind die passenden Filmsequenzen im Großformat zu sehen. Karten für die Veranstaltung (zu der auch Kinder ab sieben Jahren Zutritt haben) gibt es für 76,90 oder 81,90 Euro (jeweils plus Gebühren) unter der Telefonnummer 0621/1 819 03 33. sdo