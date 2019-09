Eine Nacht mit der Queen of Rock

Kaum zu glauben, aber wahr: Tina Turner wird in diesem Jahr 80 Jahre alt. Nicht nur, dass man der Ausnahmesängerin ihr Alter kaum ansieht, ihre Hits wie „Simply The Best“, „Private“ und „Golden Eye“ sind auch heute noch zeitlos. Um der großen Tina Turner Anerkennung zu zollen, wurde die Show „One Night Of Tina“ konzipiert, die am Dienstag, 10. Dezember, 20 Uhr, im Rosengarten zu sehen ist.

Mannheim.Aus London kommt die Tribute-Show, in der Tina Turners größten Erfolge im Zentrum steht. Live bringt das Ensemble aus Sängerinnen und Musikern Hits auf die Bühne, eingefasst in eine aufwendige Licht- und Toninstallation.

Zahllose Erfolge

Und woraus die Produzenten schöpfen können, ist einzigartig: Mehr als 200 Millionen Tonträger hat Tina Turner in ihrer bemerkenswerten Karriere verkauft, die Anfang der 1960er mit Ike & Tina Turner begann und bis 2009 andauerte – mit zahllosen Erfolgen, großen Auftritten und Duetten mit Musikgiganten wie Eric Clapton, David Bowie und Eros Ramazotti.

Dreimal zwei Karten für die Show kann das „Morgen Magazin“ in dieser Ausgabe vergeben. Um bei unserem Gewinnspiel dabei zu sein, rufen Sie bis Montag, 30. September, 14 Uhr, die Telefonnummer 01379/884618 an (die Firma Legion berechnet 0,50 Euro aus dem Festnetz der Telekom, eventuell gelten andere Preise aus dem Mobilfunknetz), nennen Sie das Stichwort „Tina“, Ihren Namen, Ihre Adresse und Telefonnummer. Im Vorverkauf gibt es Tickets für 39,95 bis 105,95 Euro (plus Gebühren) unter Telefon 01806/570070. sdo