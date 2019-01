Er steht auf guten Jazz

Einer der besten Jazzschlagzeuger der jüngeren Generation kommt am Montag, 14. Januar, 20 Uhr, in die Alte Feuerwache nach Mannheim: Antonio Sanchez. Er hat schon mit Größen wie Pat Metheny, Chick Corea und Gary Burton gespielt, bislang fünf Grammys gewonnen und sorgte zuletzt mit dem Soundtrack zum Oscar-prämierten Film „Birdman“ für Furore. In Mannheim spielt er mit seiner Band Migration. 22 Euro kosten Tickets im Vorverkauf unter altefeuerwache.com, 26 Euro an der Abendkasse. sdo/Bild: AFW

