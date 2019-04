Erinnerung an eine Pop-Legende

Auch 20 Jahre nach seinem Unfalltod ist Falco unvergessen. Seine Hits „Der Kommissar“, „Rock Me Amadeus“ oder „Vienna Calling“ sind Meilensteine der Popmusik. Und der Popstar selbst gilt heute als Ikone: Sein Charisma, seine Selbstinszenierungen und sein kreativer Umgang mit der deutschen Sprache setzten Maßstäbe.

Daran erinnert „Falco – das Musical“, das am Donnerstag, 11. April um 20 Uhr im Rosengarten Mannheim aufgeführt wird. Das zweistündige Bühnenwerk lässt Falcos Leben Revue passieren. Projektionen und Videosequenzen erinnern an seine Karriere, geben aber auch Einblicke in sein Privatleben. Horst Bork, Falcos ehemaliger Manager, hat als Berater bei der Umsetzung des Musicals fungiert. Falcos Weggefährte und früherer Bandleader Thomas Rabitsch ist für die Musik verantwortlich. Natürlich gibt es alle Klassiker von Falco zu hören, aber auch so manche unbekanntere Nummer.

