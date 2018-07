Essen wie bei Oma

Anzeige

„Rührei? Kommt sofort!“ Peter Derks kommt hinter der Theke des kleinen Geschäfts voller Möbel aus den 60er- und 70er-Jahren hervor und steuert den großen Tisch in der Mitte von Edith's Stadthofladen an. Viele Schüsseln voller Lauch, Karotten, Äpfeln stehen darauf – alles vom Bauern um die Ecke, mitten in der Mannheimer Neckarstadt neben dem alten Messplatz. Derks schnappt sich drei Eier. Hinter der Theke ertönen Rührgeräusche. Eier und Milch werden vermengt. Petersilie wird gezupft. „Eier gehören zu unseren Verkaufsschlagern“, gibt Derks zu und das obwohl Produkte wie Sauerkraut, Käse oder Säfte von ungefähr 50 Betrieben aus Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen in dem Ladenlokal zu finden sind. Natürlich umfasst das Speiseangebot „beim Peter“ – wie die Kunden gerne sagen – mehr als vermeintlich einfache Eierspeisen. „Wenn wir Burger auf der Karte haben, ist der Laden brechend voll“, freut er sich. Kurz darauf steht die dampfende Schale mit Rührei auf dem Tisch, dazu gibt‘s frisches Brot von einer Heidelberger Bäckerei.

Das Publikum ist bunt gemischt

Info Edith's Stadthofladen Am Messplatz 5 | 68169 Mannheim Di + Fr 10 – 19 Uhr | Mi + Do + SA 10 – 15 Uhr www.ediths.eu

facebook.com/Ediths-Stadthofladen-1553961214832401

Vor mehr als 16 Jahren kam Derks aus dem Ruhrgebiet nach Mannheim, arbeitete viele Jahre am Nationaltheater als Regie-Assistent. Eine Reise nach Barcelona brachte ihn 2008 auf die Idee, sich mit Quiche – eigentlich eine französische Spezialität – als Cateringunternehmer selbstständig zu machen. 2014 eröffnete der bald 40-Jährige das Geschäft am Messplatz – Edith‘s Stadthofladen. Benannt nach seiner Mutter. „Von ihr habe ich die Koch- und Backleidenschaft.“ Mittlerweile hat sich der Laden zu einer festen Adresse für viele in der Neckarstadt gemausert. Wöchentlich bringt die Männer-WG, wie Derks die Vierer-Gruppe hinter der Theke um Daniel, Christian, Tibor und sich selbst nennt, ein anderes Hauptgericht auf die Karte, dazu kommen Frühstücksbüffet, Suppen, Salate und natürlich Quiche. „Wir unterstützen kleine Betriebe, die ihr Handwerk verantwortungsbewusst ausüben“, erklärt Derks die Idee, regionale und saisonale Produkte anzubieten. Soll heißen: „Wir haben eine Landwirtin von der wir Tomaten beziehen, aber nur im August und September.“ Eben dann, wenn die Tomaten natürlich gereift sind. Generell sei es wichtig zu wissen, wo und wie ein Produkt entsteht. Die Käufer scheinen das zu schätzen. „Unsere Kunden sind zwischen 18 und 94 Jahre alt“, gibt Derks stolz zu. Im selben Moment betreten vier ältere Damen den Laden und steuern die Theke an. Was wird bestellt? Natürlich Quiche! Während diese angerichtet wird, begutachten die Viergruppe begeistert die Produkte. Wer sich länger im Stadthofladen aufhält, bemerkt: Das Publikum ist bunt gemischt. Das Schönste sei, dass hier Manager, Studenten, Handwerker oder Senioren Platz nehmen, um sich zu treffen, ruft Mitarbeiter Christian aus der Küche rüber. Alle fühlen sich wohl. „Der familiäre Kontakt mit den Kunden zeigt mir, dass das, was wir machen, richtig ist“, freut sich Derks. Und glückliche Kunden sparen selten mit Lob: „Das schönste was ich gehört habe? „Schmeckt wie bei Oma.‘“