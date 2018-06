Ewig währende Liebe

Anzeige

Ihre Liebhaber sind ihr treu ergeben. Die raumfüllende Wärme, das Knistern, der Klang. Die Schallplatte war nie ganz von der Bildfläche verschwunden und erlebt doch ein Revival, das nicht abebben mag. In den 1980er Jahren sprießen weltweit immer mehr Plattenläden und -börsen aus dem Boden. Bis heute bestehen sie den Onlinestreaming-Diensten zum Trotz. Auch hier, in Mannheim.

Der Digitalisierung trotzen



Markus Brehm ist Mitinhaber von „Comeback Vinyl“, einem Mannheimer Geschäft für Platten, Filme und Konsolenspiele. Eine fixe Idee, drei junge Männer, 12 000 Mark und 6 000 Platten machten den Anfang. „Wir dachten uns: Was haben wir schon zu verlieren? Also legten wir los“, erzählt Brehm. Gemeinsam mit Harry Schulz und Harry Berberich hat er 1987 seinen ersten Plattenladen eröffnet, damals in Q5. „Vorher haben wir über ein Jahr lang Platten gesammelt und aufgekauft. Wir waren überrascht, wie gut das geht.“ Doch schon bald sollte der Platz von 35 Quadratmetern zu knapp werden, also zogen die drei Gründer weiter. Seither bieten sie auf rund 170 Quadratmetern in S1,17 ihre Ware an und betreiben einen weiteren Laden in Darmstadt. „Es war ein guter Zeitpunkt damals, denn die Leute haben angefangen ihre Schallplatten zu verkaufen, da die CD auf den Markt kam. Heute gibt es einen Gegentrend, die Leute verkaufen ihre CDs und kaufen Vinyl“, sagt er. Bis vor wenigen Jahren war die CD ihr stärkstes Standbein. „Vinyl holt aber auf, obwohl sie nie weg war. Die Umsätze steigen wieder.“ Der Trend könne mit der Digitalisierung zusammenhängen, „die Leute brauchen etwas zum Anfassen. Es gibt eine Überdosis von allem im Netz und vieles ist umsonst.“ Brehm und seine Kollegen verkaufen neben Neuware auch Gebrauchtes von privaten Anbietern. Das Angebot bei „Comeback Vinyl“ sei daher zufällig und unberechenbar. „Am meisten bieten wir Musik aus den 70ern, wie Classic Rock, da gibt es viel mehr Veröffentlichungen“, erzählt er. Die meisten Käufer seien Sammler, die auch von außerhalb in regelmäßigen Abständen zu ihnen kommen. „Wir haben viele männliche Kunden, 70 Prozent davon sind Stammkunden“, sagt Brehm. An Vinyl seien 25-35 Jährige interessiert, CDs würden mittlerweile ältere Kunden kaufen. „Ich könnte mir vorstellen dass die CD in 10 Jahren auch wieder ein Sammelobjekt ist.“ Voraussehen könne man ja nichts. Schließlich sei auch schon der Millennium-Tod der CD heraufbeschworen worden. Markus Brehm ist „kein absoluter Vinyl-Verfechter“. Alles habe sein Für und Wider. Doch so schnell lässt das Medium wohl niemanden kalt. „Ich habe letztens mal eine Blues-Platte aus den 50ern aufgelegt, beim Klang könnte man meinen, der Musiker sitzt gleich nebendran und spielt“, sagt er und lächelt.