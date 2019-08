Faszinierendes Rock-Kollektiv

Es ist inzwischen nicht mehr Standard, wenn sich eine Band über ein Vierteljahrhundert hinweg behauptet – und gleichzeitig noch stetig weiterentwickelt. Genau dies gelingt dem Londoner Kollektiv Archive seit seiner Gründung im Jahr 1994: Von den Anfängen mit deutlichen Massive-Attack-Einflüssen über die ausgeprägte Trip-Hop-Phase bis zum heuten Soundgewand mit Progrock- und Indie-Pop-Anklängen ist sich die Band selbst treu geblieben – und ihre Fans ebenso.

Mannheim.Zum 25. Jubiläum gehen Archive, nach wie vor maßgeblich von ihren Gründern Darius Keeler und Danny Griffiths geprägt, auf Tour und machen am Donnerstag, 19. September, 20 Uhr, im Mannheimer Capitol Station. Mit dabei werden sie auch ihr neues Album „25“ haben: mit 43 Tracks aus allen Schaffensperioden, inklusive neuem Material, so dass der Abend abwechslungsreich zu werden verspricht. Zumal Archive es verstehen, ihre Konzerte zu einem bildgewaltigen Erlebnis zu gestalten, bei dem sie auf viel Technik und ausgeklügelte Visualisierungen setzen.

Karten dafür kosten im Vorverkauf unter 0621/33 67 333 41,50 Euro für einen Steh- und 45 Euro für einen Sitzplatz auf der Empore.

Bis Montag, 14 Uhr

Dreimal zwei Tickets für das Archive-Konzert vergibt das „Morgen Magazin“ in dieser Ausgabe unter den Teilnehmern an der Verlosung: Um mitzumachen, rufen Sie bis Montag, 19. August, 14 Uhr, die Telefonnummer 01379/88 46 18 an (die Firma Legion berechnet 0,50 Euro aus dem Festnetz der Telekom, eventuell gelten andere Preise aus dem Mobilfunknetz). Nennen Sie das Kennwort „Rock“, Ihren Namen, Ihre Adresse und Telefonnummer. sdo