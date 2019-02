"Figaro" besucht den Pfalzbau

Das Pfalztheater Kaiserslautern gastiert mit einer Aufführung von Wolfgang Amadeus Mozarts Oper „Le nozze di Figaro“ (Die Hochzeit des Figaro) in italienischer Sprache mit deutschen Übertiteln am Freitag, 15. Februar, 19.30 Uhr, und am Sonntag, 17. Februar, 14.30 Uhr, auf den Pfalzbau Bühnen. Mozarts Opera buffa atmet den Geist einer Zeit des Umbruchs. Erstmals in der Musikgeschichte stehen in seinen Opern glaubhafte, lebensnahe Menschen auf der Bühne, Adel und Bedienstete erscheinen gleichwertig als „Menschen“, nicht als Vertreter eines Standes. Regie führt Andreas Bronkalla. Tickets gibt es ab 25 Euro; Nachmittagsvorstellung 23 Euro (ermäßigt 13 Euro, Familienpaket 52 Euro). Das Kartentelefon ist unter 0621/504 25 58 zu erreichen. sba