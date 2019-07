Frontm3n bei Schlossfestspielen

Eine „exklusive akustische Nacht“ versprechen Frontm3n für ihren Auftritt am Donnerstag, 11. Juli, 20 Uhr, bei den Schlossfestspielen in Edesheim: Peter Howarth, Mick Wilson und Pete Lincoln – ihres Zeichens Frontmänner von bekannten Bands wie den Hollies, 10cc und Sweet – haben sich für dieses Musikprojekt zusammengetan und verheißen ihren Fans eine musikalische Zeitreise mit Hits wie „The Air That I Breathe“ und „I’m Not In Love“.

Edesheim.Kennengelernt haben sich die drei Sänger und Gitarristen in der Band von Cliff Richard – und machen seitdem gemeinsame Sache.

Mit etwas Glück können die Leser des „Morgen Magazins“ dreimal zwei Karten für das Frontm3n-Konzert gewinnen. Um an der Verlosung teilzunehmen, rufen Sie bis Montag, 8. Juli, 14 Uhr, die Telefonnummer 01379/88 46 18 an (die Firma Legion berechnet 0,50 Euro aus dem Festnetz der Telekom, eventuell gelten andere Preise aus dem Mobilfunknetz). Nennen Sie das Kennwort „Frontm3n“, Ihren Namen, Ihre Adresse und Ihre Telefonnummer.

Wer sich lieber nicht auf sein Losglück verlassen möchte, bekommt Tickets für 36 oder 41 Euro (plus Gebühren) unter Telefon 0621/40 17 14 24. sdo