FuckUp Nights Mannheim – Vol. 14

Ziel der FUN soll sein, mit dem Thema Scheitern einfacher umgehen zu können und auch von der Gesellschaft mehr Akzeptanz zu erhalten, denn wir scheitern alle mal an einem Punkt im Leben, wissen oft aber gar nicht, was wirklich schief gelaufen ist und was wir anders machen sollten, um nicht nochmal in die gleiche Situation zu geraten.

Bei der aktuellen FUN, in der Klapsmühl' am Rathaus, haben sich vier sogenannte Speaker ihrer Vergangenheit gestellt und ließen das Publikum an ihrer Geschichte des Scheiterns teilhaben. Alle vier mussten Erfahrungen machen, die sie letzten Endes verändert haben.

So trat die erste Speakerin HongHong Xu auf die Bühne. Vor 30 Jahren kam sie für ihr Studium aus China nach Deutschland und war immer sehr bestrebt, viel von anderen zu lernen und sich stets zu verbessern – wie es ihr von ihrer Kultur immer beigebracht wurde. Außerdem lebte sie auch immer nach dem chinesischen Sprichwort „Wer weiß, schweigt. Wer redet weiß nichts.“ Dies wurde ihr aber irgendwann zum Verhängnis und sie musste feststellen, dass die Art und Weise, wie sie erzogen wurde und wie sie bisher gelebt hat, hier in Deutschland nicht immer so funktionieren kann. Nach ihrem Studium arbeitete sie bei einem Unternehmen und leitete ein großes Projekt, welches sie am Ende vor vielen Führungskräften vorstellen sollte. Bei der Präsentation fehlten ihr aber auf einmal die Worte, sie konnte nichts sagen. Ein Kollege kam ihr zur Hilfe, der die Präsentation weiterführte. In diesem Moment wurde HongHong eines klar: Manchmal muss man die eigenen Kulturgewohnheiten brechen, um weiterzukommen. Sie ist mittlerweile nicht mehr so schweigsam, wie damals. Durch diese Situation weiß sie sich jetzt mehr zu öffnen und vor anderen zu sprechen. Als Fazit kann sie sagen, dass es gut und wichtig ist, für sich einzustehen.

Erfahrung mit Scheitern hat auch die zweite Speakerin Judith Geiß gemacht. Sie arbeitete damals bei einem amerikanisch geführten Unternehmen. Bei einer anstehenden Betriebsversammlung wurde dann plötzlich bekannt gegeben, dass sämtliche Stellen gestrichen werden, inklusive ihrer „Funktion“, da diese nicht mehr benötigt wird – trotz viel zu viel Arbeit. Sie konnte es kaum glauben, dachte erst es wäre ein Missverständnis und wollte sich dies nochmal bestätigen lassen. Daher ging Judith zur Personalabteilung und dort wurde bestätigt, dass ihre „Funktion“ wirklich gestrichen werden soll. In eigener Entscheidung verließ sie noch vor der Kündigung das Unternehmen, im Gegensatz zu den Kollegen, die sich nicht getraut hatten, einfach zu gehen. Dieser Schritt verlangte nach sehr viel Mut, welchen Judiths Kollegen nicht hatten.

Als der dritte Speaker auf die Bühne tritt, wird schnell klar, dass die zehn Minuten Vortragszeit eventuell knapp werden könnten. Marcus Walter – der auch schon durch ILMA bekannt ist – und seine Beziehung zum Scheitern hat schon sehr früh angefangen, wie er dem Publikum mit Witz und Charme erzählt. So wurde er damals mit diversen Scheitersituationen konfrontiert. Mal wurde er von seiner Mutter vergessen, aber auch eigenes Scheitern machten ihn zu einem anderen Menschen. Er war im Job lange Zeit als Manager sehr erfolgreich, bis er für sich merke, dass ihm sein Job nicht wirklich Erfüllung bringt. Er definierte sich lange Zeit über materielle Dinge, hatte eine sehr große Liebe zu Autos, war in vielen Beziehungen – die auch jede für sich scheiterte. All diese Faktoren führten ihn irgendwann zu einem Punkt, an dem er merke, dass etwas absolut nicht mehr so läuft, wie er es gerne hätte. So stellte er fest, dass Geld allein nicht das ist, was glücklich macht. Er ergriff sämtliche Maßnahmen, um sein Leben zu verändern. So ging er mit seinem Sohn den Jakobsweg, nahm massive Kostenreduktionen vor und bezeichnet sich selbst von da an als Zeitmillionär. Heute ist er glücklich und erfolgreich, sowohl beruflich als auch privat.

Als letzter Speaker des Abends trat Jochen Stange auf. Er führt seit langem schon eine Werbeagentur, die sich auf die Gestaltung von Weinetiketten spezialisiert hat. Bei einem Braukurs kam er dann mit Freunden auf die glorreiche Idee, in die Craftbeer Szene einzusteigen. Mit einem Braumeister aus der Region entwickelten sie zusammen das „Haardt Bier“ und verkauften dieses auch sehr gut. Das Geschäft lief top, sie produzierten in Massen Merchandise Artikel, die auch bei sämtlichen Veranstaltungen verteilt wurden. Bei den Leuten kam das Bier auch sehr gut an. Man könnte meinen, das Projekt wäre ein voller Erfolg. Allerdings hielt die Euphorie nicht besonders lange, denn irgendwie brachte die neu gegründete GmbH keinen Gewinn. Jochen und sein Team steckten sehr viel Zeit und Geld in dieses gemeinsame Projekt, unterschätzten aber alle den großen Aufwand, den eine Produktion mit sich zieht. Am Ende wurde es für alle zu teuer und Jochen musste sich auch wieder auf seine Werbeagentur konzentrieren. Im Nachhinein reflektiert er das Ganze und findet, dass er früher hätte erkennen sollen, wann es nicht mehr weiter geht und es am besten wäre, einen Schlussstrich zu ziehen.

Nach jeder Runde hatte das Publikum auch die Möglichkeit, Fragen an die Speaker zu stellen. Aus den vier doch sehr unterschiedlichen Geschichten kann man auch sehr viel für sich selbst mitnehmen und lernen. Wie es ist zu scheitern kennen wir alle – doch richtig damit umzugehen und aus dem, was passiert ist zu lernen – das ist die hohe Kunst und wichtig.

Die nächste FUN findet dann wieder im neuen Jahr statt. Wenn du auch deine eigene Geschichte vom Scheitern hast und diese mit anderen teilen möchtest melde dich gerne beim FUN Team per Mail an mail@fuckupnights-mannheim.de