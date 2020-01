Fünf Dinge, die du über die Imaginale wissen musst

Vom 31. Januar bis zum 9. Februar kannst du dir außergewöhnliche Performances bei der Imaginale in der Alten Feuerwache und dem Jungen Nationaltheater ansehen. Hier ist alles, was du darüber wissen musst.

1) Einmalige Auftritte, die du sonst nicht sehen kannst

So vielfältig die regionale Kulturszene in Mannheim ist – irgendwann kennt man „seine“ Künstlerinnen und Künstler. „Deswegen legen wir bei der Imaginale großen Wert darauf, Künstlerinnen und Künstler einzuladen, die man sonst nicht in Baden-Württemberg sehen kann“, sagt Ulrike Stöck, Intendantin des jungen Nationaltheaters. Sie ist eine der Kooperationspartnerinnen des Festivals. Vierzehn Ensembles aus sechs Nationen werden in den anderthalb Wochen in 20 Vorstellungen auftreten.

2) Abstrakte Themen werden anschaulich gemacht

Das Thema der diesjährigen Imaginale ist die künstlerische Auseinandersetzung mit dem Verhältnis zwischen künstlichen und menschlichen Körper. „Die Spanne reicht vom klassischen Puppentheater bis zu agierenden Laptops. Alles lebt, was eigentlich nicht lebt“, sagt Stöck. „Wir haben uns viel in der Szene umgesehen um gemerkt, dass das Verschwinden des Körpers im Digitalen für viele Künstler ein wichtiges Thema ist“, sagt sie

Wer sich darunter erstmal nichts vorstellen kann – nicht schlimm! Denn das ist ziemlich vielfältig: Am 9. Februar beispielsweise „verschmilzt“ Künstlerin Barbara Matijevic bei „Forecasting“ mit Youtubevideos, die sie auf einem Laptop abspielt und verbindet so Digitales und Analoges mit ihrem Körper.

3) Aufführungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Insgesamt 20 Veranstaltungen gibt es an den Veranstaltungsorten in der Neckarstadt. Manche davon sind schon für ein- bis zweijährige Kinder geeignet und sind vor allem Puppentheater, andere eher für Erwachsene. Eine Vorstellung, auf die sich Intendantin Ulrike Stöck besonders freut, ist „Transfiguration“ am 4. Februar. „Der Künstler Olivier de Sagazan nimmt dabei eine Manipulation an seinem eigenen Körper vor und trägt Ton- und Farbschichten auf, um sich selbst zum Kunstwerk zu machen. Man könnte auch sagen: Er haut sich 20 Liter Farbe ins Gesicht“, sagt sie scherzend.

4) Nicht nur für Kulturfans geeignet!

Ausdrucksstarke Performances können manchmal schwere Kost sein. Doch Stöck gibt Entwarnung: „Es ist oft gut, wenn man im besten Sinn naiv an die Stücke rangeht und sich ganz darauf einlässt.“ Dass falle vielen Besuchern, die regelmäßig zu Theater, Tanz oder Oper oft schwer. „Dabei ist es doch toll, wenn man sich etwas sehen kann, dass sich von dem unterscheidet, was man sonst sehen kann.“

5) Kooperationsprojekt in Mannheim und ganz Ba-Wü

Die Imaginale ist ein Kooperationsprojekt der „Fitz! Zentrum für Figurentheater“ in Stuttgart der Alten Feuerwache, dem Jungen Nationaltheater und der Stadt Mannheim. „Eine schöne Tradition, dass wir alle zwei Jahre kooperieren“, meint Stöck.

Zusätzlich gibt es Veranstaltungen der Imaginale 2020 auch in Heilbronn, Eppingen, Schorndorf und Ludwigsburg. So weit nach Württemberg muss aber niemand fahren – die meisten Künstler des Festivals treten an mehreren Orten auf.