Funk aus New Orleans

Unter dem Motto „New Orleans trifft Mannheim“ tritt die Hot 8 Brass Band am Freitag, 1. Februar, 20 Uhr, in der Alten Feuerwache auf: Inspiriert von Kollegen Dirty Dozen und Rebirth – ebenfalls aus der Mississippi-Metropole – schaffen die acht Bandmitglieder mit ihren Blasinstrumenten einen Mix aus modernem R’n’B, Funk, Rap und dessen lokaler Variante Bounce. Damit ist die Formation seit mehr als 20 Jahren erfolgreich. Wer den Spaß live erleben möchte, zahlt an der Abendkasse 22 Euro. sdo