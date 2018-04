Anzeige

Mannheim.Wo gibt es in Mannheim den besten Milchkaffee? Was kann ich am Wochenende unternehmen? Und welche Bar ist noch ein echter Geheimtipp? Selbst alteingesessene Mannheimer können leicht den Überblick verlieren, was sich in der Stadt verändert und wo es etwas Neues zu entdecken gibt.

Mehrmals in der Woche

ILMA - Ich Liebe MAnnheim! ILMA - das steht für die Liebe zu unserer Stadt: Ich Liebe MAnnheim! Bei ILMA erfährst du alles rund um die bunte, multi-kulturelle und facettenreiche Stadt zwischen Rhein und Neckar! Neue Styles und Trends, Insiderläden, Veranstaltungstipps, kreative Köpfe und Ideen sowie die Orte, die Mannheim so einzigartig machen: Mit ILMA bleibst du immer auf dem Laufenden! >> ILMA- Webseite und auf... >> facebook

>> twitter

>> instagram

Nicht nur in Mannheim arbeiten, zur Schule gehen oder studieren, sondern leben und genießen: Das ist der Gedanke hinter dem Magazin „Ich liebe Mannheim“ – kurz „ILMA“ – , das der „Mannheimer Morgen“ seit 2014 mehrmals im Jahr herausgibt. Darin werden junge Unternehmen, Bars, Clubs, Künstler oder Sportarten vorgestellt, die beweisen, wie vielfältig, abwechslungsreich und innovativ die Stadt Mannheim und vor allen Dingen die Mannheimer sind.

Ab heute nun ist ILMA auch im Internet ständig verfügbar und hält alle Mannheim-Liebhaber auf dem Laufenden, was es Neues in der Quadratestadt zu erleben gibt. Das kann etwa der Laden sein, in dem es nur unverpackte Lebensmittel gibt, genauso wie ein koreanisches Restaurant oder eine Schmuckdesignerin, die hier in Mannheim ihre neue Heimat gefunden hat.