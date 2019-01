Geschlechterunterricht mit Mario Barth

„Männer sind faul, sagen die Frauen“: Mal wieder ist Mario Barth zu einer bahnbrechenden Erkenntnis gekommen, was das Zusammenleben beider vorherrschender Geschlechter anbelangt. Daraus hat er sein neues Comedy-Programm gezimmert, mit dem er am Freitag, 25. Januar, 20 Uhr, in der Mannheimer SAP Arena auftritt. Dort war er schon 2015, als unser Bild entstand, zu Gast. Einmal mehr geht es in seinem aktuellen Programm um gängige Klischees, bauernschlaue Lebensweisheiten und so manches Erlebnis, das der 46-jährige Berliner mit der großen Klappe erfahren hat. Es gibt noch Karten für die Show; unter Telefon 0621/18 19 03 33 kosten sie 39,95 Euro plus Gebühren. Da freie Platzwahl herrscht, sollte man frühzeitig anreisen, Einlass: 18 Uhr. sdo