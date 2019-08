Gigantischer Nachschlag

Metallicas letztes Mannheimer Konzert am 16. Februar 2018 war quasi in Minuten ausverkauft und stellte mit 14 500 Fans den Rekord in der SAP Arena ein. Der für die Verhältnisse der US-Metal-Legenden fast intime Auftritt mitten im Publikum war eine Offenbarung – was die Band offenbar ähnlich empfunden hat. Denn am Sonntag, 25. August macht das Thrash-Quartett auf der „WorldWired Tour“ ein zweites Mal Station in der Quadratestadt. Allerdings werden zum Schlussauftritt des dritten Europa-Ablegers dieser 2016 gestarteten Konzertweltreise mehr als viermal so viel Besucher erwartet: Das Maimarktgelände stellt sich auf 60 000 Besucher ein. Damit gilt das Open Air offiziell als ausverkauft.

Mannheim.

Restkarten vor Ort

Veranstalter Live Nation betont auf Nachfrage, dass es trotzdem noch Restkarten für Kurzentschlossene an der Tageskasse geben werde – und warnt vor Angeboten auf dem Schwarzmarkt oder im Internet. Der genaue Kartenpreis vor Ort stehe aber noch nicht fest. Im Vorkauf zum Beispiel über ticketmaster.de oder eventim.de kommt man nicht mehr zum Zug. Die Preise lagen dabei zwischen circa 98 und 150 Euro plus Gebühren.

Einlass ist bereits um 15.30 Uhr. Musik gibt es ab 17.45 Uhr. Die erste Vorgruppe Bokassa ist ein norwegisches Trio aus Trondheim, dass sich zwischen Stoner Rock und Hardcore Punk bewegt. Etwas härter und wesentlich mysteriöser kommt ab 18.45 Uhr das schwedische Doom-Metal-Projekt Ghost. Hinter Frontmann Cardinal Copia alias Sänger Tobias Forge bedienen fünf „Nameless Ghouls“ die Instrumente, also fünf namenlose Schauerwesen mit Appetit auf Menschenfleisch. Hinter der Maskerade verbargen sich in der bisherigen Bandgeschichte ziemlich kompetente schwedische Musiker, so dass die zum Okkultismus neigende Showtruppe 2016 für „Cirice“ den Grammy als beste Metal-Performer erhielten.

Den haben Metallica schon sechsmal in der Tasche. Deshalb werden sie auch auf ihrer gigantischen Open-Air-Bühne mit einem im Vergleich zu 2018 zu einem Drittel neuen Programm mit großer Sicherheit schwer abräumen. jpk

