Grünes für die irische Seele

Anzeige

Eintreten und Waldmeisterschnaps trinken! Ist ja grün, deshalb passt das auch zu einem Irish Pub. Und genau das ist die Harbour Bar im Jungbusch. Und zwar so ein richtiger Pub! Den Schnaps gibt es gratis beim Hereinspazieren. Und was gehört bei solch einer Spelunke noch dazu? Richtig, Spielautomaten, Tischkicker, schummriges Licht, Musik und ganz besonders wichtig: Bier! Letzteres gibt es in gefühlt 100 Variationen. Ob mit Johannisbeere, Waldmeister oder auch mal alles zusammen gemischt. Typisch britisch eben! Die klassischen irischen Biersorten Guinnes und Kilkenny werden dort in süß, sauer und natürlich pur angeboten.

Das bereits erwähnte grüne Schnapsgebräu mixt der Chef übrigens höchstpersönlich. Und das bloß nicht zu süß, schließlich sind wir alle nicht aus Zucker! Als richtiger Ire – oder zumindest als Pub-Gänger – will man doch den Alkohol herausschmecken.

Info Harbour Bar Jungbuschstraße 24 | 68159 Mannheim Mo – Mi 18 – 1 Uhr | Do 18 – 2 Uhr

Fr 18 – 5 Uhr | Sa 16 – 5 Uhr

So geschlossen facebook.com/harbourmannheim

