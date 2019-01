Ein winterliches Vergnügen für die ganze Familie bietet der Heddesheimer Eiszauber am Samstag und Sonntag, 19. und 20. Januar, auf der Kunsteisbahn der Gemeinde. Die Veranstaltung beginnt am Samstag ab 17 Uhr mit einer Kindereisdisco, von 18 bis 22 Uhr folgt eine Eisdisco für Jugendliche und Junggebliebene. Am Sonntag eröffnen um 10 Uhr zahlreiche örtliche Vereine den Tag der offenen Tür an der Eisbahn. Neben Eisstock- und Torwandschießen sowie Kinderschminken gibt es Führungen, Livemusik und Eiskunstlaufvorführungen. Auch für das leibliche Wohl wird gesorgt. Der Eintritt zu den jeweiligen Veranstaltungen ist frei. mav (Bild: Kolb)Mehr Infos auf www.heddesheim.de