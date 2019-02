Helge Schneider ordnet das Chaos

Auch wenn es auf dem Foto nicht so ausschaut: „Ordnung muss sein!“, findet Helge Schneider. Der Vater aller Bühnenblödler gastiert mit seinem gleichnamigen Programm am Sonntag, 3. Februar, um 20 Uhr im Mannheimer Rosengarten. In mehr als 40 Jahren vor Publikum und Kamera hat der Spaßvogel es zu einem Meister seines Fachs gebracht. Lyrik, Poesie, Jazz, Kunst und Quatsch beherrscht der 63-Jährige, dessen Fans ihn nicht nur für Ohrwürmer wie „Katzeklo“ und „Es gibt Reis“ lieben. Als besondere Attraktion kündigt der Veranstalter an, Helge Schneider werde „Katzeklo“ auf Japanisch singen. Er arbeitet an seiner Weltkarriere. Wer ihn jetzt in Mannheim erleben möchte: Am Sonntag gibt es ab 19 Uhr noch einige wenige Karten für 35 bis 55 Euro zu kaufen. sdo