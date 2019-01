Hoffnungsvoller junger Sänger

Voller jugendlicher Frische: Sänger Pascal Blenke. © Heim

Eine publikumswirksame Mischung aus jazzbeeinflusster Popmusik, tanzbaren Funk-Grooves und flotten Rap-Einlagen – das gibt es beim nächsten „Jazz im Quadrat – Hautnah“-Konzert zu erleben.

Mannheim.Am Freitag, 11. Januar um 20 Uhr steht der Sänger Pascal Blenke im Mannheimer Club Ella & Louis im Rosengarten auf der Bühne. Und der 19-Jährige nennt Roger Cicero, Al Jarreau und Jan Delay als seine Vorbilder.

Mit seiner Stilmixtur gewann der junge Sänger, der in Stuttgart Jazzgesang studiert, die Abstimmung im Morgenweb, dem Internet-Auftritt dieser Zeitung. Der Lohn ist nun sein Konzert im Ella & Louis.

Dort spielt er mit seinen Studienkollegen Daniel Weiß (Piano), Valentin Koch (Gitarre), Daniel Pflumm (E-Bass) und Klemens Fregin (Schlagzeug). Geboten werden ausschließlich eigene Stücke, die Blenke mit geschmeidiger Jazz-Phrasierung und souliger Stimme intoniert. Karten (10 Euro, für Morgencard-Premium-Inhaber: 8 Euro) gibt es im Netz unter www.ellalouis.de.

