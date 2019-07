Hommage an Superstar Prince

Eines steht vorab schon fest: Die Musik, die am Freitag, 9. August, um 20 Uhr auf der Mannheimer Seebühne zu erleben sein wird, ist hochkarätig. Denn es gibt Songs von Prince zu hören.

Mannheim.Dem verstorbenen Superstar widmet der Mannheimer Gitarrist und Sänger Stephan Ullmann an diesem Abend beim „Seebühnenzauber“ ein Konzert. Unter dem Motto „A Night without ... Prince – Tribute to a Genius“präsentiert er eine Auswahl aus dem großartigen Werk von Prince.

Was genau gespielt wird, bleibt noch eine Überraschung. Aber Titel wie „Purple Rain“, „1999“, „Little Red Corvette“, „Kiss“ oder Sign O’ The Times“ könnten schon dabei sein.

Hochkarätige Band

Fest steht dagegen, dass Ullman eine exzellente Band um sich geschart hat. Er spielt mit Charles Simmons und Kolinda Brozovic (Gesang), Olaf Schönborn (Saxofon), Markus Zimmermann und Sevan Gökuglu (Tasteninstrumente), Alvin Mills (Bass), Ralf Gustke (Schlagzeug) und Angela Frontera (Percussion).

Das „Morgen Magazin“ verlost für die Prince-Hommage von Stephan Ullmann am 9. August im Mannheimer Luisenpark zweimal zwei Karten. Um an der Verlosung teilzunehmen, rufen Sie bitte bis Montag, 15. Juli, 14 Uhr, die Telefonnummer 01379/88 46 18 an (die Firma Legion berechnet 0,50 Euro aus dem Festnetz der Telekom, eventuell gelten andere Preise aus dem Mobilfunknetz). Nennen Sie das Kennwort „Prince“, Ihren Namen, Ihre Adresse und Ihre Telefonnummer.

Im allgemeinen Vorverkauf kosten Tickets für das Konzert 26, 34, 50 und 42 Euro (plus Gebühren) und sind erhältlich über 0621/41 00 50, an den Ticketkassen im Luisenpark oder unter www.eventim.de. gespi