Italienischer Vorzeige-DJ in Ludwigshafen

Techno bis zum Morgengrauen liefert am Samstag, 22. Dezember, Joseph Capriati im Loft Club Ludwigshafen ab.

Ludwigshafen.Es gibt kaum eine Auszeichnung, die der Italiener Capriati in über einem Jahrzehnt als tourender DJ um den ganzen Globus nicht erhalten hat. Zu Recht ist er zurzeit einer der gefragten Solokünstler in der Techno-Szene und entwickelt sich als Künstler noch immer stetig weiter.

Im Alter von nur elf Jahren war Capriati bereits an den Plattentellern zu Hause und begann, in die Fußstapfen der neapolitanischen Technopioniere wie Marco Carola und Rino Cerrone zu treten. Sein Handwerk lernte er von frühen House-Pionieren wie Masters at Work, Todd Terry, David Morales, Danny Tenaglia, Francois K und Tedd Patterson; sie nahm er zur Grundlage für seine eigenen Produktionen. red

Loft Club Ludwigshafen, Lagerplatzweg 3. Beginn um 23 Uhr. Tickets im Vorverkauf für 15 Euro (plus Gebühr) bei loft-club.de.