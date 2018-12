Kein Neujahr ohne Konzert

Wer am Dienstag, 1. Januar, Lust auf Musik hat – es stehen einige Neujahrskonzerte zur Auswahl: Die Mannheimer Philharmoniker laden um 19 Uhr in den Rosengarten ein, das Nationaltheater- Orchester um 18 Uhr ins Opernhaus. In Schwetzingern ist die Philharmonie Baden-Baden zu Gast bei der Mozartgesellschaft, gespielt wird im Rokokotheater um 19.30 Uhr. In Heidelberg ist das Philharmonische Orchester um 18 Uhr zu hören, und in Ludwigshafen tritt die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz um 17 Uhr auf.